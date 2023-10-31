液化天然氣接收站啟用 環境局：納燃料成本估算 難料電費影響

可全球採購 增價格競爭力

環境局昨晚回覆本報查詢時表示，隨着接收站項目今年7月投入服務，兩電已將接收站供應的天然氣計入整體燃料成本估算，以釐定2023年及往後的燃料價條款收費率。發言人表示，根據兩電提供資料，兩電已就海上接收站與供應商簽訂新供氣合約，新合約的天然氣價格具競爭力。

香港海上液化天然氣接收站項目總監李德明稱，為支持政府減碳目標，兩電已將燃氣發電比例增至約50%，接下來目標是減少燃煤，有需要使用更多天然氣，故兩電合作在香港水域興建海上液化天然氣接收站，可從全球市場採購價格具競爭力的液化天然氣，以增加議價能力和加強供氣保障。

接收站位於索罟群島以東離岸水域，是全港首項同類型設施，採用浮式儲存再氣化裝置技術，液化天然氣經再氣化後，天然氣會經由接收站兩條海底輸氣管道，分別輸送到中電龍鼓灘發電廠和港燈南丫發電廠使用。