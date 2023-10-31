料39萬人未換身分證 觀塘開臨辦

觀塘（臨時）辦事處位於偉業街宏利金融中心，分兩層登記及領證。市民如在證計劃結束後仍未換領證、年滿11或18歲並已持有身分證而需換領，以及持有非永久性居民身分證，並已獲核實永久性居民身分，可於今日零時起登入網站預約。新辦事處周一至周六朝8晚10時辦公，公眾假期及周日休息。

2018年實施全港市民換證，惟疫情影響進度，政府近日又推出吸引人才及外勞計劃，獲批簽證者持續增加，令身分證申請需求相應增加。處方預計臨時辦事處啟用後，7間人事登記辦事處每周最多可處理約2.5萬宗身分證申請，整體可處理量比現時約1.8萬宗提升約四成。至於臨時辦事處何時結束，助理首席入境事務主任（人事登記）王嘉怡稱，將密切留意市民需要有適當安排，各項輸入人才計劃收到16萬申請，當中10萬宗獲批，反映申請身分證需求。

臨辦不處理首次申請

王續稱，臨時辦事處不處理首次登記、遺失或其他申請；其餘4間港島、九龍、觀塘及屯門辦事處則維持一般時段辦理首次登記、遺失申請，延長服務時段則主要處理換證申請。火炭辦事處及元朗辦事處則未有延長辦公。