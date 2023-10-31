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港聞二

平機會推餐飲業無障礙指南 黃家和：未必個個有能力做

【明報專訊】部分餐廳食肆缺乏通達設施，平等機會委員會表示近5年共接獲約130宗涉及食肆設施不便殘疾者而構成的投訴。平機會昨公布，推出全港首本《如何支援殘疾人士—餐飲服務通用設計實用指南》，羅列提供便利措施時需注意的事項。平機會稱，指南雖不具法律效力，但可進一步推廣「通用設計」概念，從而建立通達無障的社會。

涉食肆不便殘疾投訴

近5年約130宗

指南列出由進入餐廳、點餐、用膳環境等部分的無障礙設計和便利措施的注意事項，以及透過改造來移除或取代有形障礙的建議（見表）。平機會主管（政策、研究及培訓）徐妤婷表示，近5年共接獲約130宗涉及食肆設施不便殘疾者而構成的投訴，其中以大門台階阻礙輪椅人士進入餐廳較普遍，建議以可攜式斜道解決問題。

朱敏健：指南無法律效力

盼推廣「通用設計」概念

平機會主席朱敏健表示，社會大眾較聚焦殘疾者出行，但較少人會留意食肆貨品、服務和設施是否易於獲取或使用，平機會故推出指南以喚起更多人關注殘疾人外出用餐時的需要。他說指南雖不具法律效力，但現時本港正面對人口急速老齡化，希望指南可進一步推廣「通用設計」概念主流化，建立通達無障的社會。

平機會稱，共印刷1500本指南派發給業界，並設電子版本，稍後會舉辦研討會，探討餐廳食肆採用通達科技的重要。未來另會擴展至提供迎合不同種族群體的餐單、家庭友善的設施等建議，明年初另會推出首個「通用設計嘉許計劃」。

平機會部分建議稱無成本

黃家和指亦需成本

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，大部分餐廳為中小型企業，受舖位面積和資金所限，難提供斜道和較闊的通道，但不少連鎖餐廳和大型酒樓設有無障礙設施。對於指南的建議，黃家和指部分「無成本」項目，如餐牌用大字體和附上圖片等，亦需設計和印刷成本，餐廳要平衡少數人需求和開支，稱「大家都會想做，但未必個個有能力做」。

相關字詞﹕黃家和 無障礙設施 通達設施 平機會

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