60公務員免職 高5年平均

草擬守則闡明須具國安意識

立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨召開會議，就《施政報告》提出明年首季或之前向職方發出更新版《公務員守則》草擬稿徵詢意見，楊何蓓茵稱守則會闡明公務員必須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，並應盡忠職守，以民為本，注重團隊精神，敢於擔當。

至於會否保留公務員「政治中立」字眼，楊太稱有人支持保留，有人同意撤走，當局正檢視，強調公務員制訂任何政策必須以國家安全和利益為考慮重點，公務員向不同政見者提供服務時要保持中立，公平處理。

楊太又稱，過去5個財政年度共有1124名公務員因嚴重不當或干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處，同期195人免職。單是2022/23年度被免職個案為60宗，較之前5個年度每年平均不足31名為高。

當局早前簡化着令工作表現欠佳公務員退休機制，勞工界議員周小松關注評核機制如何更客觀持平，避免馬房文化。楊太稱會鼓勵部門客觀評核，評核設多個程序，如首長級覆核評核，會知道部門上司評分是嚴格或寬鬆。