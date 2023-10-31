60公務員免職 高5年平均

【明報專訊】根據政府公布數字，過去5個財政年度共1124名公務員因干犯嚴重不當行為或被裁定干犯刑事罪而須接受正式紀律行動和懲處，其中2022/23年度有60宗公務員被免職個案，較之前5個年度每年平均不足31人為高。至於《施政報告》提及明年初推出的更新版《公務員守則》，公務員事務局長楊何蓓茵昨稱會闡明公務員必須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，但未定會否保留「政治中立」字眼。
草擬守則闡明須具國安意識
立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨召開會議，就《施政報告》提出明年首季或之前向職方發出更新版《公務員守則》草擬稿徵詢意見，楊何蓓茵稱守則會闡明公務員必須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，並應盡忠職守，以民為本，注重團隊精神，敢於擔當。
至於會否保留公務員「政治中立」字眼，楊太稱有人支持保留，有人同意撤走，當局正檢視，強調公務員制訂任何政策必須以國家安全和利益為考慮重點，公務員向不同政見者提供服務時要保持中立，公平處理。
楊太又稱，過去5個財政年度共有1124名公務員因嚴重不當或干犯刑事罪行，而須接受正式紀律行動和懲處，同期195人免職。單是2022/23年度被免職個案為60宗，較之前5個年度每年平均不足31名為高。
當局早前簡化着令工作表現欠佳公務員退休機制，勞工界議員周小松關注評核機制如何更客觀持平，避免馬房文化。楊太稱會鼓勵部門客觀評核，評核設多個程序，如首長級覆核評核，會知道部門上司評分是嚴格或寬鬆。