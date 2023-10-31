藏槍美議員守行為 官信無意犯案 稱被告常旅遊應悉安檢嚴謹 相信無辜

美國上機 通過安檢

美籍被告Stephen J Wilson（63歲）報稱為華盛頓州參議員，其辦公室發聲明指樂見事件已經解決（另見稿）。控方昨在庭上表示，考慮到事發經過，被告在香港無案底及願意配合調查等，提出以簽保守行為處理本案。庭上透露，被告早前由美國波特蘭經三藩市前往香港，控方指他在美國是合法持槍，當時亦通過安檢。辯方指出，手槍理應無法攜帶上機，否則對機艙人員構成危險，而被告並不知情。

主任裁判官蘇文隆認為本案存有兩個謎團，其中之一是被告如何能通過波特蘭和三藩市的機場安檢，另外被告曾說手槍用來自衛，惟沒發現子彈，蘇官關注手槍沒上彈的話，被告如何自衛。

蘇官經考慮後表示，被告經常旅遊，並非首次來港或到內地，應知悉槍械管制嚴謹，故相信被告無辜及沒意圖犯案，批准被告同意案情後簽保守行為；他提醒被告不能犯法，否則面臨起訴，甚至入獄；涉案手槍則充公。

槍無子彈 抵港主動申報

同意案情指出，被告今年10月21日晚上和妻子從美抵港，他在機場海關大堂前往申報通道，主動向海關人員申報其行李內有沒上彈的手槍，經檢查發現槍袋載着的手槍，他當晚被捕並承認手槍屬於自己。

被告翌日在錄影會面下表示，以旅客身分來港及開拓貿易關係，原擬偕妻留港兩三日；他到港後方知意外誤帶藏在行李間隔的手槍，遂向海關求助。他稱手槍是3年前在華盛頓州以350美元購買及持有牌照，他認為是次屬「horrible accident（可怕的意外）」及感到糟糕，重申無意攜槍入境香港或其他地方。

【案件編號：WKCC4530/23】