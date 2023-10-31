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港聞

港聞二

迷你倉檢逾億元K仔 拘30歲無業男

【明報專訊】警方於黃大仙及觀塘的兩個迷你倉檢獲192公斤俗稱「K仔」的氯胺酮，部分藏於「綠沸石」，市值逾1億元，數量是本年度本港執法部門單一最大分量的氯胺酮案件。警方以涉嫌販毒拘捕30歲本地男子，報稱無業，沒黑社會背景，將暫控販運毒品罪名，今早於觀塘裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察羅啓賢表示，警方前日下午截查一名由黃大仙三祝街工商大廈分租迷你倉步出的男子，於身上檢獲250克氯胺酮，隨即帶男子返迷你倉，搜獲毒品包裝工具及分別以4公斤和250克包裝的氯胺酮。經調查相信男子將毒品重新包裝後向他人派售，遂拘捕。

藏綠沸石內 東南亞運抵

警方其後搜查觀塘道的迷你倉，搜獲逾80包綠沸石，部分被打開。調查顯示，被捕男協助販毒集團租用單位，用作儲存毒品及擔當運送毒品工作，較早前該男子在觀塘迷你倉將收藏於綠沸石的毒品拆出，送往黃大仙迷你倉儲存及包裝，警方相信案件涉本地較大的毒品拆家。

警方稱，綠沸石是碎石粒，有吸味之用，據悉多鋪設於盆栽表面及魚缸。警方表示，該批綠沸石由東南亞地區經貨運途徑運抵本港，而涉案集團本月起開始運作，被捕人收取數萬元報酬租用黃大仙倉庫，倉庫約60平方呎，涉案觀塘倉庫則由另一人租用，約30平方呎。

警方提醒，迷你倉公司負責人及職員如察覺可疑，包括有人提出簽署不合理的短期租約，或留意到疑人出入，可與警方聯絡。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》， 一經定罪可判終身監禁及罰款500萬元。

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