匿名證人：初互擲物 黑衣挑釁白衣「忍唔住」衝閘

證人A在屏風後作供，她自稱元朗居民，案發當晚8時許到鳳琴街附近一商場探朋友，其後經過鳳攸北街一公園，看到逾50名白衣者，談及「有啲人會入元朗」，令她想起聽聞有人會入元朗「搗亂」，故坐在公園「睇熱鬧」，兩個半小時後白衣人散去，她往元朗站搭車回家。

閘內呼入嚟閘外呼出嚟「似撩交」

她從F出口進入元朗站後，看到閘內有水花噴出，白衣人在閘外躲避，閘內人叫「入嚟吖」，閘外人則叫「你出嚟」，A形容「有啲挑釁嘅感覺，好似撩交嗌咁」，兩批人亦互相擲物，她認出閘內一名男子是林卓廷。A在控方詢問下補充，主要挑釁的是閘內人，因白衣人看似「唔係好想入去」。

辯方：屬猜度 證據價值不高

控方：可指出事實基礎

水花暫停後，A稱閘內人繼續叫囂，白衣人「忍唔住之後跳欄，想打佢哋」，閘內人則衝上樓梯，A在法官詢問下補充，「忍唔住」指閘外人「咁樣嘈，頂唔住跳入去啩」。辯方資深大律師潘熙質疑證供是猜度他人想法，證據價值不高，控方則認為可請證人指出事實基礎。A回答，閘內人呼叫「你入嚟」、擲物及用雨傘「攻擊」白衣人，令對方「忍唔住」衝入閘。

A續稱，白衣人衝入閘後開始打鬥，部分人手持藤條，隨後有垃圾桶從月台跌落樓梯，白衣人隨即追着黑衣人上月台。A在詢問下補充，一直沒走近閘前，走至圍欄旁邊時，只見兩三名白衣人，其中一人手臂流血，出閘離開。

A其後看到一批「唔似警察，好似防暴」的人，憂現場情况不敢搭港鐵，又擔心警察「捉我去問話」，故循南生圍方向行回家。A今天將接受辯方盤問。

（反修例風暴）