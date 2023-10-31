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控方指網媒載7．21閉路片 官促警查 遭官懷疑 辯方：不知港鐵商場如何處理片段

【明報專訊】2019年7．21元朗站襲擊事件，立法會前議員林卓廷與另6人否認參與暴動，昨於區院第10天審訊。控方關注網媒「集誌社」本月發布元朗站閉路電視片段，片段「相信來自我哋呢宗案件」，恐披露匿名證人身分。法官陳廣池懷疑有辯方代表違反專業守則，又質疑媒體刻意在開審前發布片段令證人不敢作供，有妨礙司法公正之嫌，促警方徹查。辯方回應，閉路電視由港鐵及商場所有，他們如何處理片段「我哋不得而知」。

控方昨傳召匿名證人A，她供稱目睹白衣人「忍唔住」衝入閘，閘內人則退後衝上月台（見另稿）。A在屏風後作供，被告欄上方亦貼牛皮紙，以防玻璃映照證人臉容。

控方高級檢控官程慧明在傳證人前指出，涉案片段已打格，隱去A臉容，但留意到「集誌社」10月6日的〈721還原1｜CCTV重組元朗站警蹤　三警92秒離場　防暴、白衣人擦身全紀錄〉報道，發布「相信係來自我哋呢宗案件」的港鐵站及商場閉路電視片段，均沒打格，控方擔心庭上播片後，令人易透過無打格片段比對出被打格者是A，為保護證人不打算播片，亦希望辯方避免播片。

控方稱「推論」來自轉介文件

官：刻意影響證人

法官陳廣池詢問片段是否公開材料、有否理由相信是來自本案，控方稱「我只能推論，係來自我哋轉介文件冊畀人上載咗」。陳官認為即有理由相信涉及部分辯方團隊，要求控方指示警方調查是否有人違反專業守則。

陳官續詢問控方何時交出文件冊，控方確認2020年10月首次交出片段。陳官質疑片段「橫跨3年」在審訊前一周才發布，「目的係咩呀？影響個證人囉，好簡單」，刻意令她擔心被騷擾和網絡欺凌從而拒絕作供，質疑涉及妨礙司法公正，「𠵱家唔係講緊真憑實據喎，係有懷疑」。陳官又認為報道目的「一定不是新聞啦，因為呢單新聞，喺2020年10月已經出咗嚟」，促警方必須徹查。

代表林卓廷的大律師黃錦娟回應稱，閉路電視屬港鐵及商場所有，他們如何處理片段「我哋不得而知」，亦冀控方指出片段什麼部分與證人身分有關。陳官關注「你好似已經做咗呢個網站（集誌社）嘅辯方律師」，黃否認並重申，因法官提到可能涉及辯方團隊，希望指出相關情况。

辯方：警亦應查警方控方

辯方資深大律師潘熙亦關注，片段可能是7．21案其他未被使用材料。大律師黎建華強調，希望警方不止調查辯方，亦要徹查警方和控方，陳官同意可能與任何一方有關，笑言「好似睇片，《無間道》咁」。審訊今續。

【案件編號：DCCC1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 反修例事件 林卓廷 暴動罪 元朗站 721白衣人襲擊

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