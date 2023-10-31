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港聞二

吊臂車墜鋼筋 砸斃七旬老手司機

【明報專訊】元朗青山公路屏山段附近一個鐵枝儲存倉，一名自僱七旬吊臂車司機昨遭鋼筋擊中頭部，當場頭部爆裂死亡。據悉死者有40年經驗，其子稱父親「揸咗成世（吊臂車），老手嚟」。勞工處及警方正調查意外原因。

勞工及福利局長孫玉菡表示關心事件，會嚴肅按法例調查，強調做好工業安全除靠執法，教育、巡視和公衆宣傳亦同樣重要。

昨午1時許，元朗青山公路屏山段一個鐵支儲存倉庫，73歲男工人盧昌盛利用吊臂貨車吊運兩捆約12米長、2噸重的鋼筋時，遭其中一捆墜下鋼筋擊中，頭部重傷昏迷。救護員到場證實事主當場死亡，死因待驗屍後確定，案件列工業意外。

現場消息料吊臂油壓喉爆裂

初步調查顯示，任職重型貨車司機的死者為自僱人士，事發時接單駕駛一輛吊臂車前往上址運走鋼筋到別處，吊運時站在車輛左邊。現場消息稱，初步懷疑涉及吊臂金屬油壓喉管爆裂，導致吊在半空的鋼筋跌下擊中事主頭部，頭部即時爆開，當場死亡。

事主妻子及前妻趕赴現場，其妻激動落淚哭喊「老公，你返嚟啦」。死者幼子同樣任職吊臂車司機，與父親「一人揸一架」，事後登上吊臂貨車了解事件。他透露父親膝下有4子，其中兩兄已移居加拿大。他說現場沒閉路電視，暫未知意外成因。涉事順發鐵倉負責人陳先生表示，事主通常一人工作，負責駕駛兼吊運鋼筋，是行內「老師傅」，間中會到其回收場取運鐵材送到其他地方，每次可掙取1200元。

專家：或吊索綁不實

建造業總工會安全顧問李光昇表示，吊運物品跌下意外時有發生。他觀察現場照片後稱，事主當時以兩條吊索綁住鋼筋吊運上車，相信意外有可能源於「埋碼埋得唔好」，即吊索綁得不夠實，導致升起鋼筋時吊索移位向中間靠攏，結果鋼筋呈n字形下垂，擊中事主頭部。他認為意外非由於喉管爆裂，因液壓系統一旦失靈，整支吊臂理應會跌下來，但相中吊臂仍支撐着。涉事吊臂勾缺少自動安全鎖，不符安全要求，但李相信這非意外原因，因涉事鋼筋似乎沒因此從勾上脫落。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，一般來說，車主於工作期間發生意外，如涉及車輛本身問題，場地負責人並不需負責任，但事件詳情仍在調查，意外原因未明，暫難評論。

相關字詞﹕工業意外

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