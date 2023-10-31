JPEX詐騙案惹關注 許正宇：研立法監管OTC

倘非受聘 網紅宣傳未受規管

立法會選委界議員陳沛良關注網紅宣傳和推銷虛擬資產的情况，並建議設立發牌制度，或要求網紅持續進修。許正宇回應稱，目前已有方法處理，證監會有權打擊名人或網紅以不當方式宣傳虛擬資產平台。

證監會行政總裁梁鳳儀稱，《打擊洗錢條例》賦予證監會新權力，能針對虛擬資產的廣告及宣傳執法，包括網紅不可以欺詐或罔顧事實誘使他人買賣虛擬資產，如發現有詐騙及失實誤導，證監會有權對發布廣告者發出中止及停止命令信，若未有停止，證監會可向法庭申請禁制令。不過，她提到如網紅並非受僱，證監會只能向他們發警告信，無法規管。

另警方表示，截至昨午5時，JPEX案共有2599人報案，涉款額約15.8億元；警方至今拘捕36人，其中8人上周被捕；被捕人已獲准保釋候查，須於11月下旬至12月下旬向警方報到。警方指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。