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港聞二

「感激」七一刺警 4港大生囚兩年 官指公器私用 明知廣泛報道蓄意濫權

【明報專訊】港大學生會評議會2021年7月通過「感激」七一刺警案疑犯梁健輝「為港犧牲」議案，4名出席會議的學生被控《港區國安法》宣揚恐怖主義罪。4人開審前否認控罪，但承認交替的煽惑他人有意圖而傷人罪，宣揚恐怖主義罪則獲撤。區院法官昨判刑指出，4名被告均年輕聰穎，具批判思維，卻共同犯案，以公開渠道美化襲擊，為的是透過議案撕裂社會，加深仇警情緒，悔意淺薄，判各人入獄兩年。

4名被告張敬生（21歲，現年，下同）、郭永皓（22歲）、杜林丞亨（20歲）及容頌禧（21歲），案發時就讀港大一至三年級。香港大學發言人回覆本報表示，待相關案件司法程序完成後，香港大學有既定程序處理。

港大：按既定程序處理

區院法官謝沈智慧判辭指出，單是煽惑並不構成犯罪，而要視乎實質罪行，即有意圖而傷人罪本身；此罪的最高刑期為終身監禁，相較於宣揚恐怖主義罪中列明，情節嚴重者處以5年以上、10年以下監禁，若以最高刑期計算，被告實際上承認較嚴重的罪行。

法官提到，案中學生會議的其他議程均為恆常議程，討論梁健輝之死與學生和大學福祉無關，亦無緊急需要。他們以港大學生組織中最具代表的官方渠道煽惑他人，知道會議過程會被攝錄，以及在《學苑》和校園電視等不同平台發布，亦引起傳媒廣泛報道及國際關注。

官指事前預謀 加刑因素

本案的加刑因素在於各被告共同行事，以評議會的名義發布煽動言論，屬濫權和「公器私用」，港大是本地以至國際上最佳大學之一，社會視學生領袖為接受過良好教育的有識之士，是其他年輕人的榜樣，涉案的言辭很可能對社會造成影響。

辯方替張敬生求情時，指他的角色僅為主持和便利會議，謝官不接納此理由。張敬生將議程設為首項討論的事宜、邀請眾人起立和帶領默哀，當時關於事件的詳情尚未披露，他無合理理由評論梁「光榮犧牲」。

斥首被告受查「中立」卸責

張敬生其後接受調查時，以主席保持中立為由，卸責於其他被告和與會者，試圖淡化責任。郭永皓和杜林丞亨會上分別動議及和議議案，後者再發言提醒其他同學「銘記真相」；容頌禧亦有發言。

謝官認為各被告之間有不同分工，經草擬和討論後才正式提出議案，屬預謀行事，明目張膽、公然挑戰法律。

求情仍責警 顯悔意淺薄

謝官以監禁35個月為量刑起點，縱然各人事後分別請辭、道歉和出席記者會，然而這些舉動都是在動議引起公憤和被政府譴責後才發生，與他們的各人利益無關，其中郭永皓更在求情信表示，至今「無法違心地說，警察完全沒有濫捕濫權，責任全在示威者一方」，認為各被告悔意有限。

至於各人的背景、家庭和健康狀况良好，法官認為亦不構成減刑因素，而且他們在審訊日期定下時才表示認罪，適當的減刑折扣為五分之一（見另稿），另考慮他們年輕、事後撤回議案等，額外減刑4個月，最終判監兩年。

【案件編號：DCCC 917/21】

相關字詞﹕區域法院 七一刺警案 煽惑他人有意圖而傷人罪 港大學生會評議會 宣揚恐怖主義罪

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