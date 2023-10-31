60頃供專上院校 議員料初期難營倡研周邊配套

《施政報告》公布發展「北都大學教育城」，鼓勵專上院校與中外知名院校加強合作，提升協同效應。昨發表的《行動綱領》稱，教育局已徵詢各專上院校意見，整合資料後會積極檢視專上教育用地分佈及需求；北都亦會預留土地作職專教育發展，強化職專教育在專上程度定位。

《行動綱領》特別提到洪水橋/廈村會預留約5公頃土地供自資專上院校發展校園，用地料2026年完成平整，教局將邀合資格自資專上院校提交建議書。另外，政府會在北都預留土地供國際學校發展，按學位供求情况適時分配土地以增學額。

發展局長甯漢豪稱，該60多公頃土地分佈在北都不同板塊，不同專上院校相信有自己定位，以配合周邊環境，如牛潭尾的專上院校會與新田科技城創科定位配合，包括研發及製造等；至於專上院校是本地還是海外，仍待落實時詳細研究。

朱國強向本報稱，八大院校校舍設備完善，但有些自資院校環境較弱限制較多，若有更多土地發展甚至升格為大學，「絕對係好有需要嘅」。

洪水橋預留7公頃建公院

其他社區設施方面，政府正探討在流浮山覓地建一所表演藝術專屬場地，佔地約2公頃。新田科技城則已預留約2公頃醫療設施用地作私家醫院發展，醫管局正檢視公營醫院選址用地方案，包括在牛潭尾地區建公院可行性，而洪水橋/廈村亦已預留約7公頃用地建新公院。