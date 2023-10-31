未提兩濕地公園 甯漢豪：兩年前願景非承諾

稱重質非拘泥面積

《行動綱領》未再着墨南生圍、蠔殼圍增設濕地保育公園，以及於沙嶺/南坑興建約4公頃自然生態公園。甯說，香港土地有限，希望保育濕地可重質而非拘泥面積，亦非要濕地「一換一」。黃淑嫻補充，保護生態價值是重要目標，漁護署明年上半年完成濕地顧問可行研究，適時公布詳細資料。

上周發表的《施政報告》有關北都部分，同樣只提及三寶樹濕地公園，環境局長謝展寰回應時曾稱，因涉新田科技城發展才「特別攞出嚟講」。另一方面，立法會發展事委員會副主席劉國勳昨於環境事務委員會詢問當局會否就北都發展重劃濕地界線及如何發展濕地保育公園；謝展寰稱研究考慮採用不同收地方式發展三寶樹濕地公園，未必需由政府高價收地。

無提濕地數字 環團憂面積大減

長春社公共事務經理吳希文稱難理解策略為何不能作準，該策略涉不少數字，相信曾做基本研究，若最終佈局、如濕地面積有大變化，公眾會感落差。他強調，當時策略的重點行動方向之一是「積極保育政策」，但綱領未交代濕地具體數字，予人觀感欠佳，亦令人憂「走數」。他又說，當濕地減少，物種只能集中於餘下濕地，變相僅存濕地生態價值上升，但非政策原意，認為濕地質與量皆重要。他認為綱領反映較重創科而非保育。