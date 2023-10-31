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未提兩濕地公園 甯漢豪：兩年前願景非承諾

【明報專訊】上屆政府2021年提出《北部都會區發展策略》，提及收回數百公頃私人濕地及魚塘保育，於南生圍、三寶樹、蠔殼圍增設濕地保育公園，連同現有濕地建立約2000公頃濕地及海岸生態保育系統。昨日公布的《北部都會區行動綱領》未提南生圍及蠔殼圍增設濕地公園。發展局長甯漢豪稱，兩年前提出的屬初步策略願景，所提數字「非承諾」，「唔係應承咗啲嘢，跟住唔去做」。環境及生態局副局長黃淑嫻稱，應聚焦保存濕地生態價值，而非「簡單看一個數字」。有環團認為，當局說法疑暗示最終有關數字將出現「好不一致情况」。

稱重質非拘泥面積

《行動綱領》未再着墨南生圍、蠔殼圍增設濕地保育公園，以及於沙嶺/南坑興建約4公頃自然生態公園。甯說，香港土地有限，希望保育濕地可重質而非拘泥面積，亦非要濕地「一換一」。黃淑嫻補充，保護生態價值是重要目標，漁護署明年上半年完成濕地顧問可行研究，適時公布詳細資料。

上周發表的《施政報告》有關北都部分，同樣只提及三寶樹濕地公園，環境局長謝展寰回應時曾稱，因涉新田科技城發展才「特別攞出嚟講」。另一方面，立法會發展事委員會副主席劉國勳昨於環境事務委員會詢問當局會否就北都發展重劃濕地界線及如何發展濕地保育公園；謝展寰稱研究考慮採用不同收地方式發展三寶樹濕地公園，未必需由政府高價收地。

無提濕地數字 環團憂面積大減

長春社公共事務經理吳希文稱難理解策略為何不能作準，該策略涉不少數字，相信曾做基本研究，若最終佈局、如濕地面積有大變化，公眾會感落差。他強調，當時策略的重點行動方向之一是「積極保育政策」，但綱領未交代濕地具體數字，予人觀感欠佳，亦令人憂「走數」。他又說，當濕地減少，物種只能集中於餘下濕地，變相僅存濕地生態價值上升，但非政策原意，認為濕地質與量皆重要。他認為綱領反映較重創科而非保育。

相關字詞﹕北部都會區行動綱領 北部都會區發展策略

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