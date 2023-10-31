北都2027前啓收地 未提整體造價 測量師料700頃補償近900億 「未來數年開支艱難」

前港深合作策略規劃顧問凌嘉勤認為，最新綱領具體及細化北都各項目，並提供更明確時間表 ，反映政府有計劃及步驟推動北都，認為公眾日後可透過此綱領監察政府。他又稱，視乎北都發展進度，認為當局推出的行動綱領應是「滾動式」，預計或有不同綱領陸續出現。

料供50萬住宅 甯：倘原址換地冷淡再進場

《行動綱領》將2021年提出的北都「雙城三圈」發展概念改為四大區域，甯漢豪昨稱四大區域包括：洪水橋一帶的「高端專業服務和物流樞紐」；第二區域為「創新科技地帶」，涵蓋新田科技城；第三區域為「口岸商貿及產業區」，包括正規劃的新界北新市鎮、古洞北及粉嶺北等區，將發展各種與口岸相關的經濟用途；最後一區為「藍綠康樂旅遊生態圈」，當局將與深圳研究發展文化旅遊區可行性。當局稱，新田科技城公衆諮詢報告將「好快公布」。

甯續說，分四大區域因可愈來愈聚焦每區定位，以及更仔細規劃，惟強調日後一定會有更新及微調以保留彈性。不過她未披露整個北都項目預計造價。她稱，日後將設多元批地模式，同時加強公私營合作發展，如引入原址換地以幫助政府現金流，若原址換地申請反應冷淡，政府便會進場收地。

稱不會因換屆走樣 金額「可以處理到」

甯強調，北都是本港其中一個重要土地來源，即使項目橫跨20年，亦不會因政府換屆而「走樣」，因政府已就此莊嚴承諾。她預算，未來5年將於全港收回700公頃土地作發展，大部分位於北都，之後亦需於全港再收回200公頃土地，當局每年會就此部署，但未透露預計每年涉及補償金額，僅稱「可以處理得到」，重申政府將成立「大型發展項目融資辦公室」及相關委員會，以研究合適融資組合。

曾任土地供應專責小組成員的測量師學會前會長劉振江稱，按當局最新補償金額計算，700公頃單收地已涉及近900億元，若計及興建基建設施如公路及鐵路等，開支會更高。他稱，以往政府利用賣地等收入處理基建開支，但以公私營房屋維持七三比和目前市况而言，相信政府賣地收益有限，未來數年會「好艱難」；但他亦認為，當局值得趁目前經濟放緩下將部分財政儲備用作收地等土地發展，中長期則可按情况檢討發展步伐。

陳劍青憂發展權私人主導 影響用地佈局

本土研究社成員陳劍青認為，政府於過往新發展區如新界東北均有公布項目預計造價，當局亦應就北都交代「整條數」。他又說，儘管當局提出原址換地方案，但觀察到當區已有不少發展商囤地，加上項目涉龐大資金，認為當局如同將發展權移交發展商，並由發展商選擇發展時間，甚至可出現拖延發展。他認為，最終有關土地將由私人主導，會影響政府使用土地資源的佈局。

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