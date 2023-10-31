灣區熱搜：穗企無人駕駛載人機 獲民航認證全球首例 下步商業營運 發展空中觀光「打飛的」

8支動力槳 稱5同時停機不礙飛行

總部位於廣州黃埔的億航智能成立於2014年，其自主研發的EH216-S型載人無人駕駛航空器一款可實現無人駕駛的載人垂直起降航空器，可應用於通勤、空中遊覽、物流運輸、醫療應急等場合。從外觀上看，EH216-S有8支動力槳，億航智能董事長、首席執行官胡華智表示，為保障安全，「任意3個相鄰的動力槳或最多5個同時停機，都不影響航空器飛行安全，還有多套飛控系統同時保障飛行平穩」。

2020年底，億航智能向國家民航局遞交EH216-S的系統型號合格證申請，翌年初獲受理。今年8月，億航智能完成最後階段符合性證明和驗證階段內的所有符合性試驗試飛，包括民航局審查的最終型號合格審定試飛。億航智能總工程師陸入成說，「我們甚至參照了大飛機C919的適航證相關審查流程，來保障EH216-S適航證的審查符合標準。」

已備好幾十條航線 將突破百線

廣州是億航智能首個空中交通試點城市，包括黃埔區逕下-九龍湖廣場空中通勤測試航線，以及知識城-科學城、魚珠-大吉沙兩條空中物流測試航線，能夠實現緊急藥品和生活物資的快速轉運，此外還開展了交通執法、水質監測、違法用地檢查等方面的無人機應用，並試運行納米小鎮、長洲島都市農業公園兩條空中旅遊體驗航線。除了廣州，億航智能在深圳等全國共17個城市亦有試運行，將優先考慮在這些地方開展商業營運。「結合不同城市的特徵，可針對發展空中觀光和空中出租車等」。胡華智說，億航智能有個「百線計劃」，目前準備好的航線已經有幾十條，「近期會很快看到我們突破100條航線」。

2022年底國務院頒布《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，要求「加快培育低空等旅遊業態，釋放通用航空消費潛力」。國家民航局總工程師殷時軍表示，當前內地無人駕駛航空產業整體仍處於培育階段，企業要處理好發展和安全的關係，在後續運行過程中嚴格運行標準，在保障安全的前提下優化產品設計。

明報記者