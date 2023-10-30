調查：75%肺癌病人耗半積蓄治療 半數無力買首選藥 團體促加快入藥資助

逾四成需親友財務公司借錢

同路人同盟近兩個月就肺癌藥費以問卷調查34名在公立醫院接受治療及跟進的肺癌病人，近八成病人獲處方須自費的藥物，他們對藥費均感到擔憂，另有逾四成人需向親友或財務公司等借錢用藥。

陳偉傑表示，調查顯示不少肺癌病人因經濟問題而改用次選藥物，錯過及早獲得適切治療的機會，認為本港是富裕社會，不應出現「有藥無得食、有藥無錢食」的情况。

臨牀腫瘤科專科醫生鄭志堅指出，針對早期非小細胞肺癌的一線治療，一般會先做外科手術，盡量切除腫瘤，惟有研究顯示大部分患者接受手術後，不論有否接受化療，癌症都有可能復發，復發後的存活期更只有約2至3年。他表示，針對某類癌細胞特徵而設計的藥物，其副作用較傳統化療少；另有研究顯示，手術後使用標靶藥物能有效減低早期肺癌的復發率，存活期較無使用藥物增一倍以上。