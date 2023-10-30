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歡樂谷過山車傷者增至28人

【明報專訊】深圳歡樂谷過山車「雪域雄鷹」事故發生第三天，深圳南山區政府昨日（29日）發通報稱，傷者數目由此前報稱的8人，增至28人，分別由3家醫院治理，目前仍有17人留醫。

南山區安全管理委員會辦公室表示，經初步調查，事發時一列載有22名遊客的過山車在上坡時故障，突然沿軌道倒滑下來，與另一列已到站正在落客的過山車相撞，到站列車當時15人已下車，車上剩餘9名乘客。相關部門已成立聯合調查組全面調查事故原因。歡樂谷景區前日（28日）起關閉整頓。

事件發生於27日晚，當時深圳歡樂谷報稱事故造成8人受傷，情况平穩。不過有傳媒從港大深圳醫院獲悉，截至28日有10名傷者在該院外科住院部接受治療，部分傷者是從該院深切治療部（ICU）轉至住院部。有內地網民質疑官方玩文字遊戲，「8個人不可能把整個港大急診室擠兌排隊4小時以上」。

深圳歡樂谷相關負責人對《南方日報》旗下「南方+」記者表示，首次通報「8人受傷」是指由120救護車送往港大深圳醫院救治的傷者，此後陸續有傷者自行到附近的華僑城醫院、南山醫院、港大深圳醫院等就診，指傷者每天進進出出，有的已出院，有的再到醫院檢查，因此數字不斷變化。目前留院17人中，有4人因顱腦損傷、骨盆骨折等在深切治療部救治。

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