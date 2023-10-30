明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

臨冬季流感高峰 防病人倒斃重演 急症室殘廁全部裝感應 高危病人試用手帶定位

【明報專訊】今年初東區醫院一名病人被揭倒斃急症室殘廁後，醫管局加強利用科技監察病人。事隔半年，再面對流感衝擊，急症室於冬季恐再受壓，醫管局回覆本報稱正陸續落實不同措施，包括已於所有急症室殘廁安裝感應系統，並正在部分急症室試用病人定位系統。據悉，首階段會先在天水圍醫院試用智慧手帶偵測病人位置，醫管局亦曾向不同醫院解說，初步建議讓自行求醫且精神狀况欠佳等高危病人使用。有病人組織關注高危病人入院後亦可能走失，建議將定位系統擴至全醫院。

明報記者 張逸羲

有長期病患的58歲女病人今年4月因發燒咳嗽到東區醫院急症室求診，等候12小時後翌晨才有醫生診斷，等候檢查期間於殘廁失去知覺，4小時後始被發現，經搶救不治。醫管局其後稱正於部分急症室殘廁使用感應系統，今年第三季起試用病人定位系統。

首階段天水圍醫院試用智慧手帶

醫管局近日回覆本報稱，所有急症室無障礙洗手間已安裝感應系統，若病人倒地或靜止一段時間，系統會警報通知醫護；另已成立專責小組研究引入病人定位系統，部分急症室正試用，監察高風險病人在急症室位置，小組會密切留意試行情况、總括經驗並探討可行方案，以便日後陸續推展至其他醫院急症室。

據了解，醫管局於東院事故後曾派代表到不同醫院介紹定位系統，並透露正採購相關技術，擬日後於所有醫院急症室安裝，初步建議在護士分流評估時，向行動不便或精神失常的獨自求診者查詢試用意欲，再派發手帶或感應標籤；當叫名時病人無回應，護士可透過電腦了解病人是否在殘廁等隱蔽地方。

獨自求診者 分流時評估精神狀况

伊利沙伯醫院去年起已使用自行研發的輪牀實時定位系統（RTLS），在急症室輪牀安裝藍牙感應標籤，並於院內不同位置安裝發射和接收器，職員可透過電腦系統找到輪牀位置。據悉醫管局正就病人感應系統探討不同技術的敏感和安全度，包括類似RTLS的藍牙感應，向病人派發智能手帶或便攜式感應標籤，料感應範圍涵蓋急症室及附近，不會覆蓋全醫院。惟消息稱局方正考慮實際執行安排，例如倘病人取走手帶或感應標籤後無歸還，會否浪費。

有熟悉RTLS系統的急症室醫生表示，急症室繁忙時，輪牀或會被放在走廊彎位等隱蔽位置，RTLS有助加快找到病牀，但非繁忙日子則較少用，主要靠護士呼叫病人。他稱精神失常及行動不便者已使用輪牀，期望更多病人可使用輕巧的感應標籤。

有急症室護士稱常有病人失聯，部分病人或由家人陪同外出用膳，如失聯者是自行求診則較緊張，急症室會致電病人了解，通常會發現病人自行回家；至於精神狀態欠佳的病人，護士會安排他們到保安或警崗附近就座，方便監察，相信使用定位系統可再「跟實些」，有助保障病人安全。

社協倡覆蓋全院 研監測維生指數

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，高危病人入院後有可能在病房「行出行入」或走失，建議系統運作暢順後擴至全醫院，讓高危病人入院後繼續佩戴。他亦關注倒斃東區醫院殘廁的病人或因病情突然惡化不省人事，建議研究如何遙距監察高危病人維生指數。

相關字詞﹕流感高峰期 彭鴻昌 輪牀實時定位系統 天水圍醫院 伊利沙伯醫院 東區醫院 醫管局 急症室

上 / 下一篇新聞