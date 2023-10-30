臨冬季流感高峰 防病人倒斃重演 急症室殘廁全部裝感應 高危病人試用手帶定位

明報記者 張逸羲

有長期病患的58歲女病人今年4月因發燒咳嗽到東區醫院急症室求診，等候12小時後翌晨才有醫生診斷，等候檢查期間於殘廁失去知覺，4小時後始被發現，經搶救不治。醫管局其後稱正於部分急症室殘廁使用感應系統，今年第三季起試用病人定位系統。

首階段天水圍醫院試用智慧手帶

醫管局近日回覆本報稱，所有急症室無障礙洗手間已安裝感應系統，若病人倒地或靜止一段時間，系統會警報通知醫護；另已成立專責小組研究引入病人定位系統，部分急症室正試用，監察高風險病人在急症室位置，小組會密切留意試行情况、總括經驗並探討可行方案，以便日後陸續推展至其他醫院急症室。

據了解，醫管局於東院事故後曾派代表到不同醫院介紹定位系統，並透露正採購相關技術，擬日後於所有醫院急症室安裝，初步建議在護士分流評估時，向行動不便或精神失常的獨自求診者查詢試用意欲，再派發手帶或感應標籤；當叫名時病人無回應，護士可透過電腦了解病人是否在殘廁等隱蔽地方。

獨自求診者 分流時評估精神狀况

伊利沙伯醫院去年起已使用自行研發的輪牀實時定位系統（RTLS），在急症室輪牀安裝藍牙感應標籤，並於院內不同位置安裝發射和接收器，職員可透過電腦系統找到輪牀位置。據悉醫管局正就病人感應系統探討不同技術的敏感和安全度，包括類似RTLS的藍牙感應，向病人派發智能手帶或便攜式感應標籤，料感應範圍涵蓋急症室及附近，不會覆蓋全醫院。惟消息稱局方正考慮實際執行安排，例如倘病人取走手帶或感應標籤後無歸還，會否浪費。

有熟悉RTLS系統的急症室醫生表示，急症室繁忙時，輪牀或會被放在走廊彎位等隱蔽位置，RTLS有助加快找到病牀，但非繁忙日子則較少用，主要靠護士呼叫病人。他稱精神失常及行動不便者已使用輪牀，期望更多病人可使用輕巧的感應標籤。

有急症室護士稱常有病人失聯，部分病人或由家人陪同外出用膳，如失聯者是自行求診則較緊張，急症室會致電病人了解，通常會發現病人自行回家；至於精神狀態欠佳的病人，護士會安排他們到保安或警崗附近就座，方便監察，相信使用定位系統可再「跟實些」，有助保障病人安全。

社協倡覆蓋全院 研監測維生指數

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，高危病人入院後有可能在病房「行出行入」或走失，建議系統運作暢順後擴至全醫院，讓高危病人入院後繼續佩戴。他亦關注倒斃東區醫院殘廁的病人或因病情突然惡化不省人事，建議研究如何遙距監察高危病人維生指數。