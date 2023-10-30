零散不全 倡比對社署醫局警務處資料

顧問研究報告指出，透過整合上述3個資料庫和其他資料庫，可全面分析虐兒呈報個案，尤其是監察趨勢和作出風險評估。

報告歸納3類可能出現的虐兒個案紀錄差距。第一類是醫管局備存的虐兒個案沒出現在社署保護兒童資料系統，可能反映社署「懷疑虐待兒童多專業個案會議」遺漏調查。報告舉例說，若分析當中未被社署調查的個案，可提供實證以識別哪類懷疑虐兒個案，可能被分為福利個案而非虐兒個案。

助歸納3類虐兒個案

第二類是警方備存的虐兒個案沒出現在社署保護兒童資料系統，也可能反映社署懷疑虐待兒童多專業個案會議遺漏調查。報告指出，警方有紀錄和界定為虐兒的個案，多數涉及刑事性質，理應轉介社署調查介入，而透過分析未被社署調查的個案，有助了解相關個案有何福利需要。

第三類是只在社署保護兒童資料系統找到紀錄的虐兒個案，分析這類個案有助了解未有警方或醫管局紀錄的個案因素，例如可能因兒童沒有醫療需要，或沒有在醫管局轄下機構診治，又或涉事者未被警方拘捕起訴。