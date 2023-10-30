零散不全 倡比對社署醫局警務處資料

【明報專訊】過往有學者發現虐兒個案數字在社署和醫管局備存紀錄有落差，關注轉介流程是否出現問題，或有沒有部門遺漏跟進個案。中央兒童數據資料庫優先發展範疇之一為有「虐待及疏忽照顧的風險」的兒童，顧問研究報告建議日後可比較和配對社署、警務處和醫管局備存的虐兒個案，研究可能出現的紀錄差距（reporting gaps）和原因，改善現行呈報機制、加強政策局和部門之間的協調，以及改善相關服務質素。
顧問研究報告指出，透過整合上述3個資料庫和其他資料庫，可全面分析虐兒呈報個案，尤其是監察趨勢和作出風險評估。
報告歸納3類可能出現的虐兒個案紀錄差距。第一類是醫管局備存的虐兒個案沒出現在社署保護兒童資料系統，可能反映社署「懷疑虐待兒童多專業個案會議」遺漏調查。報告舉例說，若分析當中未被社署調查的個案，可提供實證以識別哪類懷疑虐兒個案，可能被分為福利個案而非虐兒個案。
助歸納3類虐兒個案
第二類是警方備存的虐兒個案沒出現在社署保護兒童資料系統，也可能反映社署懷疑虐待兒童多專業個案會議遺漏調查。報告指出，警方有紀錄和界定為虐兒的個案，多數涉及刑事性質，理應轉介社署調查介入，而透過分析未被社署調查的個案，有助了解相關個案有何福利需要。
第三類是只在社署保護兒童資料系統找到紀錄的虐兒個案，分析這類個案有助了解未有警方或醫管局紀錄的個案因素，例如可能因兒童沒有醫療需要，或沒有在醫管局轄下機構診治，又或涉事者未被警方拘捕起訴。