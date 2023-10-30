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研受虐SEN範疇優先 兒童資料庫無期 顧問報告延兩年出爐 倡10年兩階段整合數據

【明報專訊】本港各類兒童相關資料散落不同部門，政府和社會難全面掌握各類兒童數據和問題全貌，上屆政府研究設立中央兒童數據資料庫，2019年第四季委聘顧問研究，原定18個月完成，最後延至今年8月。報告提出用10年分兩階段發展成立中央資料庫，並以有「虐待及疏忽照顧的風險」和「有特殊教育需要（SEN）」兩類兒童作優先處理範疇。勞福局回覆本報時沒回應最快何時成立中央資料庫，稱兒童事務委員會已接納該研究報告，政府會仔細考慮報告建議。

明報記者 陳柔雅

勞福局：將仔細研究報告建議

有議員促請今屆政府盡快成立兒童數據資料庫，切勿再拖延，有兒童事務委員會委員稱，資料庫長遠有助改善兒童服務，並有信心政府短期內可啟動工作。

至於為何延至今年才完成研究報告，勞福局解釋，研究工作涉及複雜課題，包括系統安全和數據庫之間的連結範圍等技術問題，以及由此衍生的私隱問題，顧問公司須參考海外經驗及收集本地不同持份者意見，仔細檢視和分析，制定收集兒童數據指導原則和兒童資料庫項目管理機制，以及切實可行的資訊科技框架和數據項目統一方案。

顧問倡趨勢監察為主 不涉私隱

顧問研究報告提到，中央資料庫以趨勢監察為目標，鑑於私隱關注，不建議就整體兒童人口作個案追蹤。在宏觀層面，中央資料庫載有政策局和部門的不可識辨身分兒童資料，以達至趨勢監察；在微觀層面，政策局或部門各自的資料庫仍保留可識辨身分的資料，用作預防工作及早期介入、個案追蹤。

兒童事務委員會轄下工作小組選定「虐待及疏忽照顧的風險」和SEN兒童作為兩類優先處理範疇，報告建議就兩範疇提出研究題目，例如了解虐兒個案的趨勢、有何風險因素和地區差異；社會福利署、醫院管理局和警務處備存的虐兒個案有何分別；另了解每年SEN兒童數字、哪些特徵會影響SEN兒童健康、教育等。

兒委成員：政府正跟進 料快啟動

報告提到海外成立同類資料庫需10至15年，建議本港用10年分兩階段成立資料庫，首5年涉整合橫跨部門的兒童數據，集中監察兒童宏觀趨勢和兩類優先範疇的兒童，亦就兩類優先範疇展開研究；第二階段連結不同資料、作縱向研究等。報告建議政府內部成立辦公室執行中央資料庫工作，並由兒童事務委員會轄下工作小組監督。

兒童事務委員會非官方委員、港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀教授葉柏強表示，委員一直對成立中央資料庫的進展「好緊張」，顧問研究報告完成後，政府正處於跟進階段，他有信心政府於短期內可啟動工作。他說兒童數據分散在不同政府部門，儲存格式和形式不同，要整合龐大數據不容易，但料已克服大部分困難。

狄志遠：助制訂政策改善服務 不宜拖拉

葉柏強又說，成立中央資料庫有助了解兒童問題並改善相關服務；而整合不同部門兒童數據後，不會披露兒童身分，以保障私隱。他稱由於不想拖太長時間，故工作小組建議優先處理較迫切和有最大需要的範疇，即有受虐風險和SEN兒童。他舉例，整合數據後有助分析受虐兒童成長後會否面對更大精神健康、自殺等風險。

另一兒童事務委員會非官方委員吳

另一兒童事務委員會非官方委員吳堃廉表示，最初委員會轄下工作小組優先工作是發展中央資料庫，如今近6年已過去，形容委員「好心急」，尤其即將立法強制舉報虐兒，期望政府盡快成立資料庫。

社福界立法會議員狄志遠表示，中央資料庫可令政府和社會全面掌握原本零散的兒童數據，有助制訂政策和改善服務，又指成立中央資料庫已是社會共識，「政府不應再拖拖拉拉」，促請今屆政府積極跟進，盡快成立資料庫。

相關字詞﹕兒童事務委員會 兒童 勞福局 中央兒童數據資料庫

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