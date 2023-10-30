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盧寵茂：灣區發展成契機 1+機制助好藥港用

【明報專訊】《施政報告》提出建立本港「第一層審批」藥物註冊機構，即本港自行審批新藥，而新藥註冊機制「1+」則於下月1日生效。醫衛局長盧寵茂昨日出席商台《政好星期天》稱，冀透過新機制讓病人有更多先進藥物和器械選擇，做到「好藥港用」，並可短時間內用藥，而更多藥物上市價錢亦會隨之降低，做到「好、快、平」。他說，如做到「1+」甚至「第一層審批」，並保持高效審批，對國際藥物機構和企業來港研發將具備吸引力。

被問到本港是否有能力籌組高質素的藥物審批委員會，盧寵茂形容是「雞與雞蛋」問題，「不做的話，審批藥物的人才不會來港，必須通過一個過程，不可太過急躁」。

他稱香港本身有很多人才，例如兩間本地大學的專家，衛生署轄下亦設香港藥劑業及毒藥管理局，相信在推行「1+」過程中亦可累積人才。

盧寵茂續稱，本港以往推行第二層藥物審批機制，是基於認為香港市場細、病例少，但現時因應大灣區發展而見到轉變機會，整個大灣區8600萬人口能提供一定市場需求及病例，而「港澳藥械通」政策顯示國家對香港審批藥械有信心，相信對跨國企業是重要啟示，反映他們可透過香港進入大灣區市場。

不採內地制度 「完全用晒，香港優勢喺邊？」

至於為何不沿用內地審批制度，他指兩地醫療制度不同，「完全用晒內地標準，香港優勢喺邊度？」強調不會貿然跟隨內地標準，否則「浪費國家對港信任」。他說，政府的責任是建立友善政策，讓科研人員及藥物企業明白香港優勢，鼓勵他們來港發展，又稱香港是國際化城市，企業若在港展現他們的優良藥械，可以香港作為窗口「走出去」。

另外，《施政報告》提出採購大灣區醫療服務以縮短本港的輪候時間。盧寵茂在節目後表示，希望善用跨境合作，會從較低風險項目着手。至於現時市民在內地醫院所做的檢查報告，他指牽涉病歷流通問題。盧表示會盡快推出策略性採購，打通「關卡」問題，以減少輪候時間。

（2023年施政報告）

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