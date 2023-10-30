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北都4區推進時間表今出爐 明年提修例 單位涉僭建可即檢控

【明報專訊】《2023年施政報告》將上屆政府提出的北部都會區「三圈」佈局，改劃為「四大區域」，發展局長甯漢豪昨於網誌表示，《北部都會區行動綱領》今日正式公布，並說明4區推進的項目及時間表。她稱規劃會以「產業帶動，基建先行」為主軸，成為香港融入國家發展大局的「重大節點」；另提及明年將提出修訂《建築物條例》，針對逾期未遵辦屋宇署命令和僭建行為，簡化檢控程序、降低檢控門檻及加強罰則，以增阻嚇，倘發現單位涉僭建，除了發出清拆令，也賦權當局可即時檢控。明報記者

甯漢豪在網誌表示，根據最新數據，由2024至25年起計的未來10年，本港熟地供應將達3370公頃，超過一半來自北都（約1400公頃）及交椅洲人工島（約400公頃），其中北都將劃為「四大區域」。

甯說，北都的土地發展會容納「加強版傳統新市鎮發展模式」，允許私人土地業權人於新發展區內的指定地塊，在配合政府要求下申請修訂地契，以推行政府屬意的發展；業權人若能收回有關發展用地內九成土地業權便可申請，由政府行使公權收回剩餘的一成土地，再交申請人發展。

至於涉及約1000公頃土地的人工島，甯稱將如期在今年展開環境影響評估的程序；發展局同時將善用現有土地，包括活化紅磡站及周邊用地、發展前南丫島石礦場用地及南大嶼生態康樂走廊。

謝偉銓：執法需徹底 先新後舊

對於政府明年提出修訂《建築物條例》、研究對逾期未遵辦屋宇署命令和僭建行為加強執法，立法會發展事務委員會主席謝偉銓回應指，目前部門如要進入私人地方了解情况一旦被拒，需向法庭申請手令，令部門執法困難。

他認為目前政府方向正確，但需「徹底一點」，並要杜絕新的僭建，才可處理舊有僭建，舉例指現時部分新界村屋由3層僭建至4層，當局需「看看問題出在哪裏，究竟是辦事不力還是有其他問題」。

（2023年施政報告）

相關字詞﹕北部都會區行動綱領 北部都會區 發展局

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