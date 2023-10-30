指郵輪碼頭僅5600平方米商用 楊潤雄：明年交代發展

楊潤雄表示，早前郵輪碼頭曾出現「一兩次」旅客輪候的士時間較長的情况，但其後已改善，當局策劃啟德體育園時，會將交通情况計算在內，運輸及物流局亦會研究在啟德設立綠色集體運輸系統，相信屆時有助令整個啟德區的交通更暢順。

至於旅遊業發展，楊潤雄認為自今年通關以來，旅客數量增長快，今年8月旅客數量已回復至2017至2019年的平均七成，形容通關首年「絕對做得唔差」。至於有業界質疑政府近年無協助開發更多旅遊景點，楊不贊同有關說法，形容政府過去3年已就提供新景點做了很多工夫。

稱港通關首年「做得唔差」

北上者「不嬲」多於來港者

對於近來有不少港人北上消費，坊間經常以出境及入境人數比較，楊稱北上人數「不嬲都係」較來港多，當局會小心留意旅客要求有否轉變，如以往較多旅客來港購物，現時則追求深度遊。他說，當局會按旅客口味更新特色旅遊項目，明年會公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》。

「創意香港」改組

稱人手增三四成

就當局提出將「創意香港」改組成「文創產業發展處」，楊潤雄稱「創意香港」主要負責八大創意產業的推廣和發展，現時改組會增加約30%至40%人手，更進一步做好產業化工作，包括推動不同界別合作及增加與各地合作機會等。就街頭表演空間問題，楊稱當局計劃利用一些康文場地作表演場地，包括沙田大會堂對開，亦會研究把露天表演空間延伸至其他地方。

明報記者

（2023年施政報告）