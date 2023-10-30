東鐵一日兩人墮軌亡 學者議員促加快裝閘

【明報專訊】港鐵東鐵線月台昨日約3小時內發生兩宗墮軌事故，消防分別於粉嶺及九龍塘站救出一男一女，兩人證實死亡。警方調查後兩案均列自殺。港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝敦促港鐵盡快為東鐵線月台安裝閘門，限制市民接觸自殺渠道。港鐵回覆稱，正準備在部分車站提早安裝（見另稿）。
一事主印裔讀城大 疑學業壓力
昨午3時許，一名女子被發現於九龍塘站往金鐘方向月台墮軌。消防接報到場後於列車底救出女子，她身體多處嚴重受傷昏迷，由救護車送院，搶救後證實不治。據悉，墮軌20歲女子為印度裔，持香港身分證，就讀城市大學，有抑鬱病紀錄，需定時覆診服藥；事故不排除是事主近日因學業問題受壓力。據了解，當時有人見到一名女子走進路軌後折返月台，其後再次進入路軌，被列車撞倒。
城大發言人回覆稱對事件感意外和震驚，正積極了解事件，並聯絡其家屬致以深切慰問和提供協助；校方呼籲學生如有困難或情緒上的需要，可向校內專業輔導員求助，或向信任的人傾訴個人感受。
另外昨午12時許，67歲黃姓男子被發現於在粉嶺站往金鐘方向月台墮軌。消防到場將他救起，黃身體多處受傷昏迷，其後當場證實死亡。涉事月台遺留一隻拖鞋，列車左邊燈殼損毁爆裂，警方在現場無檢獲遺書，黃死因有待剖驗。
葉兆輝：事故頻生減模仿心理障礙
葉兆輝表示，近年月台墮軌事故增加，不排除會引起模仿效應。他解釋，一連串同類事件發生，會令不正常行為正常化，「當有些人見到呢個又跳，嗰個又跳，會令心理障礙減少」。葉強調交通工具提供者有責任提供安全及舒適運輸系統予公眾，閘門可防止墮軌事故，促港鐵盡快為東鐵線月台安裝閘門，「當尋短嘅人去搵（自殺）方法都有困難，就可以爭取更多時間作出干預」。他又指，墮軌事故對駕駛者及目擊者或會造成心理影響，建議可提供熱線電話予他們接受心理輔導，同時建議於月台尾端等意外黑點增設人手及閉路電視，監察乘客有否異常舉動。
實政圓桌立法會議員田北辰稱，面對昨日悲劇，港鐵及政府責無旁貸，要求當局48小時內就事件交代。田認為港鐵可善用科技如AI等，用鏡頭監察是否有人於月台徘徊，適時防止悲劇發生。
立法會議員張欣宇則認為最有效阻止墮軌為安裝月台閘門，除了大學及旺角東站挑戰較大，若港鐵增加人手，應有
空間加快為全部東鐵線完成安裝閘門。他另建議港鐵培訓專隊於月台增加巡查，阻止悲劇發生。
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