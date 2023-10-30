東鐵一日兩人墮軌亡 學者議員促加快裝閘

一事主印裔讀城大 疑學業壓力

昨午3時許，一名女子被發現於九龍塘站往金鐘方向月台墮軌。消防接報到場後於列車底救出女子，她身體多處嚴重受傷昏迷，由救護車送院，搶救後證實不治。據悉，墮軌20歲女子為印度裔，持香港身分證，就讀城市大學，有抑鬱病紀錄，需定時覆診服藥；事故不排除是事主近日因學業問題受壓力。據了解，當時有人見到一名女子走進路軌後折返月台，其後再次進入路軌，被列車撞倒。

城大發言人回覆稱對事件感意外和震驚，正積極了解事件，並聯絡其家屬致以深切慰問和提供協助；校方呼籲學生如有困難或情緒上的需要，可向校內專業輔導員求助，或向信任的人傾訴個人感受。

另外昨午12時許，67歲黃姓男子被發現於在粉嶺站往金鐘方向月台墮軌。消防到場將他救起，黃身體多處受傷昏迷，其後當場證實死亡。涉事月台遺留一隻拖鞋，列車左邊燈殼損毁爆裂，警方在現場無檢獲遺書，黃死因有待剖驗。

葉兆輝：事故頻生減模仿心理障礙

葉兆輝表示，近年月台墮軌事故增加，不排除會引起模仿效應。他解釋，一連串同類事件發生，會令不正常行為正常化，「當有些人見到呢個又跳，嗰個又跳，會令心理障礙減少」。葉強調交通工具提供者有責任提供安全及舒適運輸系統予公眾，閘門可防止墮軌事故，促港鐵盡快為東鐵線月台安裝閘門，「當尋短嘅人去搵（自殺）方法都有困難，就可以爭取更多時間作出干預」。他又指，墮軌事故對駕駛者及目擊者或會造成心理影響，建議可提供熱線電話予他們接受心理輔導，同時建議於月台尾端等意外黑點增設人手及閉路電視，監察乘客有否異常舉動。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，面對昨日悲劇，港鐵及政府責無旁貸，要求當局48小時內就事件交代。田認為港鐵可善用科技如AI等，用鏡頭監察是否有人於月台徘徊，適時防止悲劇發生。

立法會議員張欣宇則認為最有效阻止墮軌為安裝月台閘門，除了大學及旺角東站挑戰較大，若港鐵增加人手，應有

空間加快為全部東鐵線完成安裝閘門。他另建議港鐵培訓專隊於月台增加巡查，阻止悲劇發生。

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