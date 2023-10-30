灣區熱搜：過期8年 鬧市深圳高球會收地未成 當年無償獲使用權 小部分下月因地鐵工程停業

福田黃金地段133頃 門前停滿車

深圳高爾夫俱樂部距離皇崗、福田口岸約8公里，鄰近購物公園商業區，位處寸金尺土的黃金地段。記者在一個平日到訪時，球會門前通道停滿車輛，練習場多數球道都有人揮桿練習，教練在旁指導。據深圳高爾夫俱樂部10月初公告，因練習場區域被劃為地鐵線路建設區，練習場將於11月初停止營業，配合政府工程，所有VIP包房及商戶將要退出。

不過練習場只是俱樂部的一小部分，有工作人員稱主球場不受影響。深圳高爾夫俱樂部於1982年立項，是全國第一間申報建設的高球會，當時從政府手中無償取得面積為1.33平方公里的「體育用地」，1985年11月開始營業，其土地使用年限30年，到期日為2015年2月17日。

土地禁商業用途 90年代建別墅供金卡客

球會土地原屬行政撥地性質，原本不得作商業用途，不過，該球會1995至1997年間興建了70幢別墅，金卡用戶可獲別墅使用權。《南方都市報》報道，有住戶曾在1997年花了800萬港元購買金卡會籍，當年折合人民幣逾千萬元，當中70%是「入會費」，30%是「保證金」，入會協議並稱會籍可繼承、轉讓，但別墅不可作商業用途。曾有別墅住戶申請房產證被拒。深圳市規劃和國土資源委員會（以下簡稱規土委）福田管理局此前曾表示，球會土地並非住宅用途，地上建築物均不得買賣。本次宣告停業的練習場，則完全不涉及別墅區。

2015到期2018稱正收 至今續營運

早在2011年深圳市政協五屆二次會議，政協委員陳治民與另外15名委員連署提議，政府應在深圳高爾夫俱樂部經營期滿後收回用地。按他的提議，土地收回後可改作深圳版「中央公園」，還可規劃藝術館或公共體育設施，同時可在地底建設隧道，改善周邊交通。陳治民後來連續6年帶頭遞交同樣提案，他表示，在2015年土地到期前，政府部門的回應都輕描淡寫。陳在土地到期後繼續上書，至2018年獲得深圳市規土委回應稱，當年2月已向俱樂部發出土地使用權到期交回通知書，5月與深圳市檢察院、財政委、國資委、法制辦及福田區政府等共同召開到期土地收回協調會，收地工作正有序開展，土地使用權將無償收回，地上建築物、構築物將給予適當補償，該地塊未來會納入香蜜湖片區規劃。

消息當年傳到香港，港媒還曾以此為「榜樣」，建議特區政府仿照深圳，收回粉嶺高球會土地。陳治民稱，對規土委回應有滿意亦有不滿意，滿意在確認了會收地，但不滿沒時間表，亦無下一步實際行動。他認為，解決問題的權力不在規土委，而市政府應下決心收地。

政協促決心收地 分析：用家多政府國企背景

離2018年又過了5年，深圳高爾夫俱樂部在已過期8年的土地繼續運營，而球會所在福田區土地日見緊絀，附近樓價已達每平方米10萬至15萬人民幣。中國綜合開發研究院研究員宋丁對《每日經濟新聞》表示，由於複雜的歷史背景、特殊的地理位置及地塊的重要，深圳高爾夫球場使用權擁有者大多具強大政府或國有企業背景，使這塊地的回收面臨難題。

宋丁稱，回收後對該地塊的用途也是挑戰，若只作為城市公園，政府可能難獲經濟收益，但若作為工商業用途，當前市場環境並不樂觀，大規模開發亦不現實。至於球場內的70幢別墅，宋丁認為，這些別墅沒產權，政府可輕易回收，現時政策亦不提倡大拆大建，未必要完全拆除，可視乎產業佈局走向決定，例如作度假屋等用途。

明報記者