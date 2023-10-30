【Emily】周潤發早前讚韓片盛世 題材自由度大 楊潤雄：電檢修例無損港片質素

話過去兩年好多票房佳好電影

《2023年施政報告》提及將推出「開拓內地電影市場資助計劃」，合資格電影劃一獲1000萬元資助，支持香港同內地文化企業投資香港導演嘅製作和發展內地市場。文體旅局常任秘書長黃智祖話，𠵱家嘅資助計劃主要資助較細規模嘅製作，新嘅計劃就會增加政府資助，並且只係畀有一定規模嘅電影去申請，希望可以擴大喺內地市場嘅規模。

周潤發月初喺韓國嘅釜山國際電影節獲頒亞洲電影人獎，佢接受傳媒訪問時話，香港喺1997年後好多事發生咗變化，成日要留意政府取向，否則好難有資金拍片。發哥又分享對香港和韓國電影嘅看法，承認港產片黃金時代已成過去，現為韓國片嘅天下，「因為它（韓片）在題材和內容上都有很大自由度，正是港產片所欠奉」；內地亦有好多要求，劇本要經好多部門審批，呢啲挑戰對香港嘅電影製作人嚟講係好困難。