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【Emily】周潤發早前讚韓片盛世 題材自由度大 楊潤雄：電檢修例無損港片質素

【明報專訊】《電檢條例》兩年前修訂後，明文規定檢查員要考慮影片上映會否「不利國家安全」。喺噚日文化體育及旅遊局嘅《施政報告》政策措施記者會上，有傳媒提到電影業界擔憂言論自由同創意收窄，而影帝周潤發近日都有提出關注，質疑係咪政府注資就可以令香港電影業復蘇。局長楊潤雄回應話，過去兩年仲有好多好嘅電影出產，票房仲非常好，唔認為有關修訂對電影質素有咩直接影響。

話過去兩年好多票房佳好電影

《2023年施政報告》提及將推出「開拓內地電影市場資助計劃」，合資格電影劃一獲1000萬元資助，支持香港同內地文化企業投資香港導演嘅製作和發展內地市場。文體旅局常任秘書長黃智祖話，𠵱家嘅資助計劃主要資助較細規模嘅製作，新嘅計劃就會增加政府資助，並且只係畀有一定規模嘅電影去申請，希望可以擴大喺內地市場嘅規模。

周潤發月初喺韓國嘅釜山國際電影節獲頒亞洲電影人獎，佢接受傳媒訪問時話，香港喺1997年後好多事發生咗變化，成日要留意政府取向，否則好難有資金拍片。發哥又分享對香港和韓國電影嘅看法，承認港產片黃金時代已成過去，現為韓國片嘅天下，「因為它（韓片）在題材和內容上都有很大自由度，正是港產片所欠奉」；內地亦有好多要求，劇本要經好多部門審批，呢啲挑戰對香港嘅電影製作人嚟講係好困難。

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