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港聞

港聞二

對比度數字稍遜

【明報專訊】艾維這次和NAMI合作研發摺疊式屏幕Splay，取得「創新及科技基金」的資助。由於該公司自行承擔了51%的研發經費，所以有關知識產權屬於該公司所有。現時，該公司已申請了兩個專利，其中一個已獲批。

在今年4月份的「日內瓦國際發明展」中，這項目獲頒一個銀獎。在8月份美國舉行的「全球百大科技研發獎」（2023 R&D100 Awards）中，這項目亦成為100個獲獎項目之一。艾維香港有限公司共同創辦人兼首席技術官朱晟良表示，已有公司提出想取得其技術授權，但雙方暫時未商討詳情。

申兩項專利一獲批

從肉眼看來，Splay的亮度和對比度的確算不錯，即使和旁邊大得多的幾十吋電視機相比，也相差不遠。不過，從數字來看，Splay的亮度為800cd/m2，對比度為「10：1」，就低於LCD和LED屏幕，尤其是對比度。因為LCD和LED屏幕的對比度少說都達到「300：1」或以上。

NAMI方面解釋，這種摺疊式屏幕的對比度同時受到背後投影機（後投）的亮度、環境光和屏幕材料影響，暫時可以達到約「10：1」。如果單純用更光的後投，來大幅谷高這種屏幕的對比度是不可行。因為投影機的亮度若太高，會令屏幕出現光斑，即是屏幕的亮度不平均，某些地方特別光（例如屏幕中央），反而拖低整體的影像質素。

總括來說，NAMI認為，這種屏幕本身是不發光的，其運作原理和LCD及LED屏幕有頗大分別，所以無法從數字上直接比較。朱晟良續稱，該公司正繼續運用NAMI研發的材料，來設計更大的新型號，對角線長達35吋，但重量則不會增加很多。

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