首日人流旺 50份1元臘味3分鐘售罄 美食嘉年華展商：銷情追疫前

【明報專訊】第10屆「香港美食嘉年華」昨起一連9日在葵涌運動場舉行，不少市民上午11時開場前已排隊等候入場。每天限量50份的1元臘腸、膶腸等臘味，活動開始3分鐘便售罄；原價78元一包的冬菇售30元，限量20包亦在開場後1小時內賣清。有參展商表示滿意人流，料銷情較去年一屆增約20%。有入場市民認為嘉年華恢復現場飲食後氣氛熱鬧，惟食物偏貴。
今屆美食嘉年華有逾300個戶外攤位，分4個展區，當中「為食Guide」售賣過百款食品和街頭小吃。闊別4年，市民今年可再即場飲食「掃街」，吸引一家大小進場。昨日天氣悶熱，不少人手捧售35元的原個西瓜汁解熱。售賣雞翼包飯的職員阿雯形容今年嘉年華人流及氣氛不錯，開場後1小時賣出數十份，相信愈夜愈旺。
佛跳牆48元光顧者眾
參展商信「愈夜愈旺」
鑫寶食品公司在場售賣48至68元一份的佛跳牆，光顧者眾。該公司董事雷小姐形容開場後「基本上未停過」，對銷情樂觀。事隔3年再於嘉年華設攤位的美亞食品負責人許先生說，首1小時售出逾百粒肉丸，有望追平新冠疫情前銷量。
家住會場附近的蘇先生昨午近2時入場，打算購買海蜇、火腿等。他說場內產品售價與市面相若，「海蜇通常100元10包，咁呢度100元11包」，認為今屆折扣較往年少。
有夫婦食買消費3000元
市民何太上午11時進場，與丈夫先到「為食Guide」進食，她形容食物味道好，二人原想購買兩份佛跳牆，但認為58元一份稍貴，最終只買一份。二人其後購買麵食和煮食鑊等，她提到場內煮食鑊較市面便宜數百元，二人最終花費約3000元。
今年嘉年華較以往延長開放1小時，至晚上9時，晚上7時後免費入場。多年來都有入場的林小姐認為，不少人下班後進場已是晚上7時，建議應開放至晚上10時。因家住附近，她稱之後數晚7時後有空亦會再來。