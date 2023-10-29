首日人流旺 50份1元臘味3分鐘售罄 美食嘉年華展商：銷情追疫前

今屆美食嘉年華有逾300個戶外攤位，分4個展區，當中「為食Guide」售賣過百款食品和街頭小吃。闊別4年，市民今年可再即場飲食「掃街」，吸引一家大小進場。昨日天氣悶熱，不少人手捧售35元的原個西瓜汁解熱。售賣雞翼包飯的職員阿雯形容今年嘉年華人流及氣氛不錯，開場後1小時賣出數十份，相信愈夜愈旺。

佛跳牆48元光顧者眾

參展商信「愈夜愈旺」

鑫寶食品公司在場售賣48至68元一份的佛跳牆，光顧者眾。該公司董事雷小姐形容開場後「基本上未停過」，對銷情樂觀。事隔3年再於嘉年華設攤位的美亞食品負責人許先生說，首1小時售出逾百粒肉丸，有望追平新冠疫情前銷量。

家住會場附近的蘇先生昨午近2時入場，打算購買海蜇、火腿等。他說場內產品售價與市面相若，「海蜇通常100元10包，咁呢度100元11包」，認為今屆折扣較往年少。

有夫婦食買消費3000元

市民何太上午11時進場，與丈夫先到「為食Guide」進食，她形容食物味道好，二人原想購買兩份佛跳牆，但認為58元一份稍貴，最終只買一份。二人其後購買麵食和煮食鑊等，她提到場內煮食鑊較市面便宜數百元，二人最終花費約3000元。

今年嘉年華較以往延長開放1小時，至晚上9時，晚上7時後免費入場。多年來都有入場的林小姐認為，不少人下班後進場已是晚上7時，建議應開放至晚上10時。因家住附近，她稱之後數晚7時後有空亦會再來。