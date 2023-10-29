明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

首日人流旺 50份1元臘味3分鐘售罄 美食嘉年華展商：銷情追疫前

【明報專訊】第10屆「香港美食嘉年華」昨起一連9日在葵涌運動場舉行，不少市民上午11時開場前已排隊等候入場。每天限量50份的1元臘腸、膶腸等臘味，活動開始3分鐘便售罄；原價78元一包的冬菇售30元，限量20包亦在開場後1小時內賣清。有參展商表示滿意人流，料銷情較去年一屆增約20%。有入場市民認為嘉年華恢復現場飲食後氣氛熱鬧，惟食物偏貴。

今屆美食嘉年華有逾300個戶外攤位，分4個展區，當中「為食Guide」售賣過百款食品和街頭小吃。闊別4年，市民今年可再即場飲食「掃街」，吸引一家大小進場。昨日天氣悶熱，不少人手捧售35元的原個西瓜汁解熱。售賣雞翼包飯的職員阿雯形容今年嘉年華人流及氣氛不錯，開場後1小時賣出數十份，相信愈夜愈旺。

佛跳牆48元光顧者眾

參展商信「愈夜愈旺」

鑫寶食品公司在場售賣48至68元一份的佛跳牆，光顧者眾。該公司董事雷小姐形容開場後「基本上未停過」，對銷情樂觀。事隔3年再於嘉年華設攤位的美亞食品負責人許先生說，首1小時售出逾百粒肉丸，有望追平新冠疫情前銷量。

家住會場附近的蘇先生昨午近2時入場，打算購買海蜇、火腿等。他說場內產品售價與市面相若，「海蜇通常100元10包，咁呢度100元11包」，認為今屆折扣較往年少。

有夫婦食買消費3000元

市民何太上午11時進場，與丈夫先到「為食Guide」進食，她形容食物味道好，二人原想購買兩份佛跳牆，但認為58元一份稍貴，最終只買一份。二人其後購買麵食和煮食鑊等，她提到場內煮食鑊較市面便宜數百元，二人最終花費約3000元。

今年嘉年華較以往延長開放1小時，至晚上9時，晚上7時後免費入場。多年來都有入場的林小姐認為，不少人下班後進場已是晚上7時，建議應開放至晚上10時。因家住附近，她稱之後數晚7時後有空亦會再來。

上 / 下一篇新聞