測量師3界別未獲內地互認 學會盼簡化程序

黃國良接受本報專訪稱，大灣區發展目的是把珠三角9市和香港、澳門共11城市打造成世界級城市群，為香港測量師帶來參與大量基建和房地產項目的機會。他舉例，國務院2022年公布《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，邀請不少港澳專業人士參與南沙各大建設，方式包括合作或顧問形式。

倡灣區設稅務優惠

談及香港測量師往大灣區的挑戰，黃稱現尚有物業及設施管理測量師、土地測量師、規劃及發展測量師3個界別仍未獲資格互認。他說學會曾與當局商討但未落實，建議由港府或測量師註冊管理局取代內地公證人發出認證，同時亦可加入銜接考試以增認受。

黃又稱，港澳人士在內地工作逾183天，收入就屬境內收入，需按內地標準繳稅，很影響本港測量師是否考慮在內地長期發展。他建議兩地研究為往大灣區的測量師提供稅務優惠。

內地多科技項目 對港測量師有需求

自言「過來人」、身兼工程諮詢公司Arcadis董事的工料測量師尹智傑說，大學時期參與內地實習計劃，了解到內地不少項目發展空間巨大及具挑戰，他曾參與佛山一個總建築面積逾百萬平方呎的項目，另在東莞、深圳也參與過許多大型建築項目。

尹稱，當年往內地工作所得收入比香港多兩三成，但近年因疫情和成本上漲等因素，或影響本港測量師在當地工作的收入。他說，過往內地較多發展商業和住宅類型項目，近年則較多數據和科技相關的項目，國家亦就提升生活質素對新發展項目提出相關要求，例如5G數據覆蓋及電動車充電設施等。

明報記者 李淑瑤