明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

測量師3界別未獲內地互認 學會盼簡化程序

【明報專訊】2003年「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」（CEPA）出台，不少專業服務行業多年積極開拓內地市場， 至今約900名香港產業測量師、工料測量師和建築測量師獲內地專業資格，可在大灣區9個城市執業。測量師學會會長黃國良表示，現仍有3個測量師界別未獲資格互認，學會已與港府商討，冀簡化資格互認程序，令更多測量師在不同層面填補大灣區專才缺口。於內地工作10多年的測量師尹智傑稱，近年大灣區新增許多數據中心或中外合資的新發展項目，對奉行普通法及精通兩文三語的本港測量師仍有需求。

黃國良接受本報專訪稱，大灣區發展目的是把珠三角9市和香港、澳門共11城市打造成世界級城市群，為香港測量師帶來參與大量基建和房地產項目的機會。他舉例，國務院2022年公布《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，邀請不少港澳專業人士參與南沙各大建設，方式包括合作或顧問形式。

倡灣區設稅務優惠

談及香港測量師往大灣區的挑戰，黃稱現尚有物業及設施管理測量師、土地測量師、規劃及發展測量師3個界別仍未獲資格互認。他說學會曾與當局商討但未落實，建議由港府或測量師註冊管理局取代內地公證人發出認證，同時亦可加入銜接考試以增認受。

黃又稱，港澳人士在內地工作逾183天，收入就屬境內收入，需按內地標準繳稅，很影響本港測量師是否考慮在內地長期發展。他建議兩地研究為往大灣區的測量師提供稅務優惠。

內地多科技項目 對港測量師有需求

自言「過來人」、身兼工程諮詢公司Arcadis董事的工料測量師尹智傑說，大學時期參與內地實習計劃，了解到內地不少項目發展空間巨大及具挑戰，他曾參與佛山一個總建築面積逾百萬平方呎的項目，另在東莞、深圳也參與過許多大型建築項目。

尹稱，當年往內地工作所得收入比香港多兩三成，但近年因疫情和成本上漲等因素，或影響本港測量師在當地工作的收入。他說，過往內地較多發展商業和住宅類型項目，近年則較多數據和科技相關的項目，國家亦就提升生活質素對新發展項目提出相關要求，例如5G數據覆蓋及電動車充電設施等。

明報記者 李淑瑤

相關字詞﹕大灣區 測量師

上 / 下一篇新聞