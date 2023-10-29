談減辣稱角色非操控價格 李家超：避樓市大上大落

李家超昨在港台《星期六問責》表示，政府當年引進「辣招」是因當時炒賣嚴重和資金氾濫導致樓市不斷上升，「辣招」屬當時的需求管控措施，並非永久措施。他認為現時很多因素已變，政府需在力度方面平衡。

只確保信息清晰 倘有需要撥土儲

李說，政府不會針對物業價格做功夫，只會確保市場信息清晰，例如計算每年土地和樓宇供應，當認為市場有需要時，政府會從土地儲備提供更多土地。他稱，市民對樓價有不同態度，例如未買樓者希望樓價下降，已置業者則希望不要下跌，故政府角色並非操控樓價，而是確保供應符合市場需求，為有意置業市民提供清晰資訊。

另外，政府宣布成立「解決劏房問題」工作組，用10個月深入調研，包括為劏房居住環境設最低標準，並針對不合最低標準的劏房提出取締方法等。李家超表示，工作組會優先處理如違反消防安全條例等環境不符最低標準的劏房，但高於標準的劏房也不等於理想，工作組會按不同住屋環境處理。他強調會確保劏房住戶不會有焦慮，因理解「每個家庭都要有瓦遮頭」。

部分劏房不太差 或是「租務產品」

李又稱，初步調研發現，有部分劏房環境不太差，有些住戶本身有物業，住劏房只為方便交通，這類劏房很可能只是另一種租務產品，故必須分清哪些劏房是需要處理，並相信工作組亦會就高於標準的劏房作建議。

被問到會否訂立劏房租金限制，李家超說交由工作組處理。他又強調，劏房是累積多年的問題，縱然自己是心急的人，但當中涉及20多萬住戶，仍要有序、小心處理，「不能一蹴即就」。