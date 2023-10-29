明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

談減辣稱角色非操控價格 李家超：避樓市大上大落

【明報專訊】《2023年施政報告》宣布多項措施為樓市「減辣」。特首李家超昨表示，政府角色非操控樓價，而是要確保市場健康發展、避免樓市價格大上大落，並令市民清楚政策方向；而日後撤辣與否，會持續留意市場發展。《施政報告》宣布成立「解決劏房問題」工作組，李稱會優先處理具危險、環境不符最低標準的劏房，但有部分劏房環境不太差，或是另一種租務產品，故需分開處理。

李家超昨在港台《星期六問責》表示，政府當年引進「辣招」是因當時炒賣嚴重和資金氾濫導致樓市不斷上升，「辣招」屬當時的需求管控措施，並非永久措施。他認為現時很多因素已變，政府需在力度方面平衡。

只確保信息清晰 倘有需要撥土儲

李說，政府不會針對物業價格做功夫，只會確保市場信息清晰，例如計算每年土地和樓宇供應，當認為市場有需要時，政府會從土地儲備提供更多土地。他稱，市民對樓價有不同態度，例如未買樓者希望樓價下降，已置業者則希望不要下跌，故政府角色並非操控樓價，而是確保供應符合市場需求，為有意置業市民提供清晰資訊。

另外，政府宣布成立「解決劏房問題」工作組，用10個月深入調研，包括為劏房居住環境設最低標準，並針對不合最低標準的劏房提出取締方法等。李家超表示，工作組會優先處理如違反消防安全條例等環境不符最低標準的劏房，但高於標準的劏房也不等於理想，工作組會按不同住屋環境處理。他強調會確保劏房住戶不會有焦慮，因理解「每個家庭都要有瓦遮頭」。

部分劏房不太差 或是「租務產品」

李又稱，初步調研發現，有部分劏房環境不太差，有些住戶本身有物業，住劏房只為方便交通，這類劏房很可能只是另一種租務產品，故必須分清哪些劏房是需要處理，並相信工作組亦會就高於標準的劏房作建議。

被問到會否訂立劏房租金限制，李家超說交由工作組處理。他又強調，劏房是累積多年的問題，縱然自己是心急的人，但當中涉及20多萬住戶，仍要有序、小心處理，「不能一蹴即就」。

相關字詞﹕劏房 減辣 李家超

上 / 下一篇新聞