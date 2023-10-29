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已批10萬人才「有利無害」 2/3內地 陳國基稱不佔社福 分析師：或搶貴屋租

【明報專訊】本屆政府積極搶人才，政務司長陳國基昨表示，各項人才計劃最新收到16萬份申請，其中約10萬宗獲批，當中三分之二來自內地。陳國基續透露，有數萬人已來港，強調申請者都是專才，不會使用社會福利，對本港有利無害。有物業分析師稱，輸入人才計劃刺激本港租務市場，有可能加重港人租屋負擔。

數萬人已抵港 陳：證港有吸引力

陳國基昨在商台《政經星期六》指出，各項搶人才措施至今收到16萬宗申請，批出逾10萬宗，當中三分之二來自內地，數萬人目前已來港，「反映香港對一些外來的人才、專業人士，還是有一定程度的幾高的吸引力」。他以高才通計劃為例，申請者一定要畢業於世界百強大學，來港後亦毋須立即工作，可先熟悉在港生活，有需要可申請延長逗留，為人才提供彈性。

他說：「這些人又不會佔用香港的綜援，不會拿這些救濟福利，所以對香港而言是有利而沒有害。」而明天正式成立的「人才服務辦公室」，將為來港專才提供子女就學和住屋等資訊，協助盡快適應香港環境。

計及單程證 一年8.4萬內地人可來

根據陳國基提供的資料，去年底港府推出多項吸人才計劃至今，約有6.7萬內地人透過這些計劃獲批來港定居。而根據民政事務總署及入境事務處內地新來港定居者的統計數字，今年首兩季共17,523人持單程證來港，加上約6.7萬的內地專才，即過去一年已有近8.4萬內地人口獲批來港。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，正常情况下本港樓價與租金走勢相若，但現時樓價下跌、租金上升。他估計，租金上升原因之一與輸入人才有關，「不多不少對租務市場有些刺激」。他相信隨着來港人才數字上升，本港租屋需求會增加，該趨勢會持續，「但未必比得上第三季加內地生來港的勢頭那麼厲害，租金的升幅最近也放緩了一點」。

劉嘉輝又表示，租金被推高會加重港人租屋負擔，「租金升，當然負擔大了！」被問及哪類住屋較受內地專才歡迎，劉稱來港專才範圍較闊，有高收入者亦有剛畢業名校生，經濟負擔能力不同，不過月租1.8萬至三四萬的住屋需求最大。

生子獎勵3年後檢討改良 「非全停」

另外，陳國基昨再次回應2萬元新生嬰兒獎勵金，形容是「利市」，希望能推高港人生育率，長遠改變生育文化，「我自己覺得，有BB、有細路仔係好完美嘅家庭」。對於有關措施為期3年，他稱當局屆時會檢討成效，改良措施，「不是說3年之後就全部停了」。

至於「留人才」，陳國基認為移民原因不一，市民願留港或移民屬個人考慮，但留港則因覺得香港生活較開心。

相關字詞﹕人才引進 陳國基

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