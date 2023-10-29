謝展寰：推積極政策 保育土地面積非指標

稱南生圍蠔殼圍濕地公園不走數

謝展寰解釋，因新田科技城有發展涉三寶樹交界的魚塘，故當局才「特別攞出嚟講」；仍待明年中漁護署完成整個濕地系統相關研究，才會說明其餘兩個有何規劃。翻查資料，政府原預計有關研究最快今年底完成，至新一份施政報告改稱明年上半年完成。三寶樹濕地保育公園研究面積約570公頃，其中141公頃與新田科技城建議發展範圍重疊。

發展局長甯漢豪前日提及保育應離開「一換一」思維，若影響生態敏感地區，應講求「保質」而非「保量」。謝展寰昨表示，以往政府會劃出保育地帶不予發展，但其後出現被人破壞、魚塘被填等情况，故今屆政府推行「積極保育政策」， 保育非以土地面積為指標，而是生物多樣性，即使要保育的土地較小，透過改善生物多樣性，生境質素亦可大改進。

環團批不解科學根據

憂發展商藉詞減補償濕地

長春社公共事務經理吳希文對謝的說法感失望。他說，政府明日便公布《北部都會區行動綱領》，當中理應已有完整濕地系統規劃細節，惟濕地系統相關研究現需延至明年中完成，反映當局仍是「先發展後保育」，未見保育決心；亦有違當初政府首提北都時強調「保育發展並行」初心。

至於謝展寰稱保育面積細亦可有生物多樣性，吳說不理解背後科學根據，認為如整體濕地面積減少，看不到生物多樣性何以維持，舉例單是候鳥覓食地方減少，便是倒退。他憂慮日後發展商或可藉詞仿效，發展時只「谷大」單一地方生態價值，減少補償濕地。

（2023年施政報告）