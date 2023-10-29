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重推啟德集運系統 李家超：科技進步造價降

【明報專訊】《施政報告》提出3個綠色集體運輸系統，包括東九龍線、啟德、洪水橋／廈村發展 。政府2020年曾以造價貴擱置啟德單軌，特首李家超昨稱，現重推與成本和技術有關，早前外訪有營運商提出部分項目最新造價僅當年局方估算四成、甚至一成，科技進步令造價及營運成本降低，市民對運輸系統需求殷切，值得研究。不過，財政司長陳茂波日前預告本年度財赤擴大，被問來年基建錢從何來、3個運輸系統財務安排，運輸及物流局長林世雄昨稱3項目均財務可行，將與施政報告提出成立的「大型發展項目融資委員會」討論不同融資方案。

李家超昨早在港台節目《星期六問責》回應於啟德重推集體運輸系統，稱外訪期間有營運商指部分項目造價僅當年一成，惟他強調政府會先檢視明年公開蒐集的意向書才審批，以了解技術是否適合香港及再研究實際走線。李今年4月曾與立法會大灣區訪問團到深圳試搭比亞迪研發的「雲巴」系統。

研多元組合駁觀塘 包括天橋

政府當年推啟德系統，目的之一是加強九龍東內外聯繫，惟新方案不接駁觀塘，僅往來郵輪碼頭至啟德站。被問新走線下啟德系統的定位，李家超稱會由運輸及物流局交代。林世雄昨午在記者會被追問，啟德系統只具區內接駁功能，有何成本效益，他未正面回應，稱當局一直檢視內地及海外有否新集體運輸系統符合香港需要，現經檢視後認為技術及財務上均有空間提供對啟德社區有好處方案，故重推系統。

林又稱，啟德系統走線僅以郵輪碼頭為終點，因研究後認為接駁觀塘有困難；當局會繼續研究推展當年擱置啟德單軌時提出取代的多元組合系統，當中包括興建行人天橋接駁觀塘。

按項目特色考慮BOT等融資

林世雄亦被問到財赤下未來基建會否大幅使用「興建－營運－轉移模式（BOT）」融資， 以及如何確保以此模式興建的基建不會年年加價。他回應，基建實施和建築期長，工程即使達100億元可分期付款，政府會按各項目特色選擇財務方案，舉例鐵路項目用「鐵路加物業」、隧道用BOT為常考慮的方案。

據政府消息，東九龍線大部分路段為高架系統，馬游塘至油塘段則為穿山隧道。至於當局有否計劃將項目交巴士公司營運，林稱巴士公司如認為伙拍營運商後可提供服務，可以提出，港鐵有興趣也可提出。

另外，林世雄表示港車北上截至前日接獲2.87萬宗申請，約2.2萬宗獲批，重陽節假期最高單日有破紀錄4200架次使用港珠澳大橋出行。

（2023年施政報告）

相關字詞﹕雲巴 BOT模式 林世雄 運輸及物流局 李家超 啟德集體運輸系統 東九龍線 綠色集體運輸系統 施政報告

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