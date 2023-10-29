失沙嶺20萬龕位 謝展寰：供應足至2040 曾預測至2038年120萬火化 今料有80萬龕位

李家超稱「現時原則上不需排隊」

特首李家超昨早在電台節目表示，未來骨灰龕位足夠，「現時如果有任何家庭有需要，原則上不需要排隊了」。謝展寰在下午的施政報告解說記者會稱，更改沙嶺用地作創科用途可配合北部都會區發展。他說，全港現有45萬個龕位，單計屯門曾嘴已有25萬個，「所以唔係話沙嶺嗰個最大」，而正計劃興建的龕位有42萬個，故未來龕位供應逾80萬個。

稱綠色殯葬佔比增 親人可共用龕位

謝展寰說，本港每年平均5萬至6萬人離世，近年綠色殯葬數字持續上升，由10年前每年約3000人增至目前約9000人，佔死亡人數逾15%。他認為綠色殯葬比率未來續增，加上離世親人可共用龕位，「不一定一個人用一個」，故預計已計劃的龕位數目可用至超過2040年。

研現有墳場增建龕位 謝：料爭議少

謝展寰續稱，當局未來可再建龕位，包括在現有墳場增建，相信爭議較少，形容龕位供應「唔會有咩擔心」。

沙嶺骨灰安置所是特首曾蔭權2010年提出「區區有龕位」項目之一，按政府2019年向立法會申請撥款文件，本港死亡人數由2018年47,000，預料2038年增至73,900，隨本港人口增長和老化，死亡人數和火化宗數逐步上升，預測未來20年（2019年至2038年）累計火化總數約120萬宗。前特首林鄭月娥2021年曾縮小沙嶺規劃，但拒絕煞停骨灰龕場，稱突然叫停對市民影響很大，會令骨灰位不足問題難以解決。

團體：一定供不應求 致私營價飈

各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑說，隨着香港人口老化，死亡人數增加，骨灰龕位需求上升，公眾龕位將來一定供不應求，屆時亦造成私營龕位價格飈升。對於政府指近年綠色殯葬增加，他說除市民接受程度增加外，與法例改變亦有關，其中政府2017年起實施《私營骨灰安置所條例》，部分龕場不符發牌條件，後人需「清灰」，於是一批人選擇綠色殯葬。他認為沙嶺骨灰安置所規劃多年，現政府一聲令下改變，令人覺得施政只靠「長官意志」，極不理想。

2017年立法會文件指出沙嶺骨灰安置所火葬場及設施的平整土地和工程費約25.7億元。香港工程師學會會長李志康說，改變用途不會浪費原有的平整工程，但興建數據中心等創科設施要加強電力設備。

明報記者

（2023年施政報告）

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