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創科嘉年華開鑼 VR單車實景騎行

【明報專訊】一連9日的「創新科技嘉年華2023」昨於香港科學園開鑼，不少人攜同小朋友入場。今年嘉年華以「智慧生活 綠色科技」為主題，近40個活動伙伴設展位展示科創成果，包括本地大學、研發中心及政府部門等。財政司長陳茂波昨於開幕禮致辭時說，政府近年推廣創新科技，吸引重點企業落戶，冀香港能發展為國際級創科中心。

今次不少展品採用虛擬實境（VR）技術，亦有展品傳遞可持續發展理念。其中「Locobike」展出的VR單車吸引不少人試騎，Locobike業務拓展總監李泳姍說，騎行者戴上VR眼鏡，將看到由工作人員利用360度攝像鏡頭拍攝的真實街景，旨在傳遞安全騎行觀念，亦加入禮讓行人、觀察左右馬路等情景。

李說，Locobike在「將軍澳風物汛」歷史風物資料館設有一輛VR單車，內置約5條路線供到訪者試騎。她提及常有長者到訪，透過VR技術感受到其他區騎行的風景。

隨音樂玩家互動 機械手揮毫

浸會大學展攤將科技與藝術結合，其中一部機械手臂「執」毛筆，隨音樂與用戶手勢作書法創作。項目負責人、浸大助理教授Peter Nelson介紹，機械手臂與實時軟件TouchDesigner結合，有3個軸，用戶可利用滑鼠移動其中兩軸，另一軸則由音樂控制，「實際上是由音樂的高音移動機械軸，如緩慢的鋼琴聲下，機械手臂移動得慢且弧度小」。

今次嘉年華亦有150場創科工作坊、逾30場網上講座等活動，另提供免費穿梭巴士，往返科學園至港鐵大學站及大圍站，逢周末增加往返九龍塘站和金鐘站的班次。

相關字詞﹕陳茂波 創新科技嘉年華

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