許太拒為兩女設教育基金 工權會：生前訓練女兒獨立

意外後工權會一直支援許家。蕭昨在該會facebook發悼文，憶述蔣惠除了正面樂觀，還是個「高人」，對事物有自己一套想法，跟她談話像聽哲學家講課，「每件事情在她眼中都有學習元素，戲曲中心的設計如何形成良好通風、媒體的報道如何影響不思考的讀者建立某種價值觀……哪怕躺在病榻上，她也會在網上平台聽學者演說，聽佛道，增長知識」；許太當年就是在該平台認識丈夫。

年少墮樓 兩歷抑鬱看透生死

蕭引述許太稱，經歷過兩次產前產後抑鬱、年少時曾在4層樓高墮下，令她看透生死，接受死亡是必然。過去一年，只要有讓小孩增廣見聞的場合，許太都盡量參加，但她不溺愛孩子，一直訓練女兒獨立，例如讓女兒自己上洗手間。年初許太獲一間建築公司邀請，寫下「同心實踐安全，維護生命第一」的書法，印製橫額和工作服。

去年9月7日安達臣道塌天秤事故釀3死6傷，電工許文明離世，患末期乳癌的遺孀蔣惠本月18日病逝，遺下兩名分別5歲及8歲女兒，由她們的祖父及兩名姑姐照顧。許太於意外後5天停收捐款，表示「不希望資源都集中在我這個家庭上」。她離世後，家人原不打算收捐款，最終考慮到許太戶口被凍結，同意由工權會募捐，籌款一日後家屬表示「秉承許太生前感恩知足的精神」，停收捐款。