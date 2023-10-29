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港聞

港聞二

鐵騎士捱撞命危 司機自首 客貨車切線肇禍未停下 涉3罪

【明報專訊】屯門公路昨早發生車禍，一輛客貨車切線時撞到電單車，27歲鐵騎士被拋起倒地，昏迷送院危殆，客貨車未有即時停車報案。客貨車司機事後到警署自首，涉意外後沒有停車、意外後沒有報案及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

事發昨早約7時半，電單車沿屯門公路快線往九龍方向行駛，至近青龍頭豪景花園時，原在第三線行駛的客貨車切入快線，撞及電單車，客貨車其後離開現場。救援人員接報到場，27歲姓賴鐵騎士身體多處受傷，昏迷送往瑪嘉烈醫院搶救，經手術後情况危殆。

近中午時分，35歲姓楊客貨車司機自行到警方新界南交通部接受調查，及後涉嫌意外後沒有停車、意外後沒有報案及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。涉事客貨車被拖返警署，右邊車身被封上黑色膠袋。至於電單車未見嚴重損毁，事後被警方扶正停於影線。

其他司機喝罵「你害死人呀」

拍攝到事發經過的「車cam」片段所見，客貨車切線前有打燈，惟右邊車身撞到電單車，電單車繼而衝向石壆，鐵騎士被拋起墮地，頭盔飛脫，電單車在無人駕駛下滑行約400米方停下，客貨車則一度慢駛。另一段事發後數分鐘拍攝的「車cam」片段所見，涉事客貨車續沿屯門公路駛至近深井海韻臺，即距現場約兩公里外，片主不斷喝罵客貨車司機「你走人？我影×住你呀！你害死人呀！」客貨車未有停下，繼續前行。

相關字詞﹕危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害 交通意外

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