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港聞二

【Emily】中風復康App教家居操 姿勢對錯AI講你知

【明報專訊】「完美」、「做得好」、「犀利」，呢幾句係港大團隊同香港復康會研發嘅流動應用程式「SmartRehab」鼓勵中風病人喺屋企做復康運動時嘅說話。呢款App透過人工智能技術，利用手機或平板電腦嘅內置鏡頭，偵測用家體型同關節接觸點，即時判斷運動姿勢係咪符合標準，動作啱就畀鼓勵，做錯就指正。

呢款App由港大醫學院中風研究組、港大運動人工智能實驗室同復康會研發，團隊話仲有網上平台系統，畀治療師遠程監察患者嘅表現、進展同運動姿勢，方便監察數據，適時調整方案。

做啱有鼓勵 做錯就指正

復康會專職醫療暨基層醫療主管吳玉敏話，針對中風患者嘅家居運動練習主要依賴視像或電話，報告較主觀，治療師亦難接觸同監察病人。佢又話因為資源有限，多數病人可能每星期只能去一兩次復康機構，而且一個治療師要對住好多病人，會盡快將SmartRehab納入機構嘅中風服務範圍，相信治療師可以慳唔少時間。

未來數月SmartRehab會喺東華醫院等醫療機構試驗，預計每年全港有2700名中風患者受惠。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀副教授、中風研究組主任劉巨基話，未來會納入更多小肌肉復康訓練、虛擬實境等元素，亦會喺印度、馬來西亞、巴西、美國等7個國家測試平台可行性，希望惠及低收入同中等收入國家。

相關字詞﹕香港復康會 中風 港大醫學院

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