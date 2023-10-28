【Emily】中風復康App教家居操 姿勢對錯AI講你知

呢款App由港大醫學院中風研究組、港大運動人工智能實驗室同復康會研發，團隊話仲有網上平台系統，畀治療師遠程監察患者嘅表現、進展同運動姿勢，方便監察數據，適時調整方案。

做啱有鼓勵 做錯就指正

復康會專職醫療暨基層醫療主管吳玉敏話，針對中風患者嘅家居運動練習主要依賴視像或電話，報告較主觀，治療師亦難接觸同監察病人。佢又話因為資源有限，多數病人可能每星期只能去一兩次復康機構，而且一個治療師要對住好多病人，會盡快將SmartRehab納入機構嘅中風服務範圍，相信治療師可以慳唔少時間。

未來數月SmartRehab會喺東華醫院等醫療機構試驗，預計每年全港有2700名中風患者受惠。

港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀副教授、中風研究組主任劉巨基話，未來會納入更多小肌肉復康訓練、虛擬實境等元素，亦會喺印度、馬來西亞、巴西、美國等7個國家測試平台可行性，希望惠及低收入同中等收入國家。