電動小巴試驗接受申請 首車載客1月稱滿意

買車資助八成 暫兩充電站

環保署發言人稱，將分階段推行營運試驗，預留8000萬元推展計劃，料可資助約30輛電動小巴參與。計劃有3款車型可選，包括「Green Mobility Innovations Limited（GMI）」的「THOR」車型，售價約138萬元；早前因外形特別引起討論的瑞昌汽車「金路通SOLUTION」型號售180萬元，兩款車滿客下續航力均30多公里。「信興新能源」的「滿客Moonca」型號售200萬元，續航力44公里。

22M線小巴營運商「樂華專線小巴有限公司」負責人楊匯榮向本報稱，早前透過申請「新能源運輸基金」，獲資助一半車價購入一輛GMI電動小巴，上月投入服務， 試驗至今約一個月暫滿意表現；路線每日行走約16小時，每日需充3次電，每次約8至10分鐘。

日行16小時 充3次電每次10分鐘

翻查資料，觀塘充電設施由GMI自資興建，已與政府簽訂協議，每度電收費不得多於3.3元，九龍塘充電站則由政府聘承建商安裝及供電，收費須較石油氣低。

楊匯榮稱，因其小巴仍在試驗，供應商暫准免費充電，但估計日後即使收費，成本仍較石油氣減半，故有興趣透過試驗計劃再買電動小巴。根據計劃指引，每個小巴營辦商可申請小巴上限為相關路線車隊數量一成，或最多兩輛，較高者為準；如多於兩輛，須試驗多於一款電動小巴。

議員倡各區建不同車款充電設施

民建聯立法會議員顏汶羽認為，由於觀塘小巴充電站由私營供應商營運，附近小巴實際上只能選擇該款車，情况不理想，政府應加快於各區興建更多供不同車款使用的充電設施。環保署網頁顯示，署方計劃於元朗站（北）公共運輸交匯處增設充電設施，未提完成時間表。