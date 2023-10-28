前駐港美領事：料李不獲邀赴APEC

特首辦昨晚回覆時只着記者參考本周二（24日）行會前李家超對相關問題的回應。翻查資料，當日李家超被再次問及有否收到APEC邀請時，他表示已多次講述其立場，不打算再評論，稱「如有任何資料需要公開，我們會發布」。

仍盼港重要人物出席

另外，財政司長辦公室回覆本報查詢表示，財政司長陳茂波因公務關係，今年未能出席在沙特阿拉伯首都利雅德（Riyadh）舉行的「未來投資倡議大會」。翻查資料，政府於10月20日刊憲，副財政司長黃偉綸自昨日起任署理財政司長，但昨日刊憲勘誤，取消有關委任安排。未來投資倡議大會原定10月24至26日在利雅德舉行。

唐偉康昨稱，基於掌握的媒體報道及傳言，認為李家超不會獲邀出席APEC，至於這是否顯示香港與美國關係在現階段不太明朗，他回應稱「官方的關係看起來較冷淡（chilly）」，又表示希望香港屆時派出優秀人選參會。

劉兆佳：出席與否對經濟影響不大

全國港澳研究會顧問劉兆佳昨對本報表示，APEC只是各國首腦的社交場合，無實際權力，又說國家主席習近平應會出席，稱「特首去不去分別不大」，對本港經濟的實際影響不大。

他又說，若李家超未獲邀請，只顯示美國未履行東道主責任，並料拜登因競選連任未必會邀請李家超，避免讓外界認為他向中國讓步。

唐偉康亦關注港府明年內將完成《基本法》第23條立法，並提交網絡安全法例立法草案，提醒香港應審慎決策，以維持香港獨有地位優勢，確保資訊、數據、人員的自由流通。