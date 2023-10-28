稱提名不足 新思維棄選 民主黨民協未夠票 郭偉誠：爭到最後一秒

黃俊瑯拒揣測不獲提名原因

區選提名期踏入尾聲，新思維昨宣布由於未獲足夠三會提名，將放棄參選。黃俊瑯未有透露新思維手握的提名數目，稱與三會各3個提名的門檻尚有距離。他拒絕評估為何未獲足夠提名，表示新思維會堅持務實理性的路線，不論參選難度也會繼續參與。其他非建制政黨同樣未獲足夠提名，民主黨主席羅健熙稱爭取提名未有進展，民協總幹事郭偉誠表示目前沒有提名在手，將爭取到「最後一分一秒」。

對於部分政團表示難獲得三會提名，梁美芬認為任何人都有機會透過地區工作爭取參選，不獲提名不代表無機會，需視乎有意參選者的日常工作，「人人都有機會，一定要默默在地區與各界長期工作、付出，所以不是提名與否的問題，而是做了幾多事的問題、市民認同有幾多」。

梁美芬：提名看地區工作幾多

經民聯稱長期服務「沒難度」

派出20人出戰的經民聯昨舉行誓師大會，經民聯主席盧偉國表示，在直選及由三會選出的地委會界別各10人出戰，今次派出的參選人均在地區長期熱心服務，呼籲市民屆時投給經民聯，又稱爭取三會委員提名沒難度。

昨日多6人報名參選區議會，包括商人趙世曾之子趙式浩，代表經民聯參選南區地委會界別；前觀塘區議員鄧咏駿參選觀塘地委會界別。截至昨日共394人報名參選，當中171人參與直選，有意參選者可於今日或下周一到各區民政事務處遞交提名表格。

2023年區議會選舉提名名單詳見https://link.mingpao.com/80815.htm

明報記者

（區議會選舉）