家滿雜物 不良於行獨居漢葬火海

姓梁男死者46歲，居於12樓，前晚11時許單位突然起火，消防救熄後破門入屋，發現梁全身多處燒傷昏迷倒地，當場證實死亡。消防初步懷疑單位有雜物起火，原因待查。26男26女住客自行疏散，凌晨1時許陸續返回住所。警方經初步調查，無證據顯示涉刑事成分，列作火警及屍體發現案，交大埔警區重案組跟進。

起火單位外牆嚴重熏黑，昨晨仍未解封，門外堆有雜物。據了解，梁前晚約8時獨自買飯盒回家，其間沒與人爭執。廚房門口起火，但屋內沒煮食爐具，起因亦不涉電力裝置。梁無吸煙、吸毒或酗酒，但有儲垃圾習慣。他早年遇上交通意外行動不便，靠綜援維生，患精神分裂多年，須定期覆診，平時甚少與家人聯絡。

年輕時車禍傷腦 患精神分裂多年

鄰居楊女士和潘太表示，死者居於起火一人單位最少10年，出入靠拐杖。單位長年堆積垃圾，經常傳出臭味，曾有老鼠走出。死者晚間時常發出噪音，但他為人有禮，會與街坊打招呼，據知年輕時駕電單車遇意外，導致腦部受損，難控制自己行為。去年有義工為他清理家中雜物，未幾故態復萌。