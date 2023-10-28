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港聞

港聞二

3月第三度輕鐵相撞 24客傷

【明報專訊】元朗坑尾村站路口昨傍晚兩輕鐵相撞，一輛輕鐵駛至候燈處時，被另一輛空載輕鐵從後撞到。被撞輕鐵24名乘客受傷，其中19人送院治理，另外5人在現場治理後離開。港鐵稱，相關車長已停職，受事故影響，列車服務暫停10分鐘。

車長停職 工會稱非交通黑點

運輸及物流局表示，極度關注最近輕鐵接連發生相撞意外，已敦促港鐵公司即時調查。機電工程署亦要求港鐵盡快完成事件報告。昨晚6時48分，元朗屏山坑尾村輕鐵站兩輛輕鐵相撞，24人受傷，年齡5至62歲，其中3人傷勢較嚴重，4男15女分別送往天水圍醫院、屯門醫院及博愛醫院，另5人毋須送院。兩輛涉事列車事後被拖至洪水橋緊急月台。

港鐵表示，當時一列往元朗方向761P線輕鐵駛至坑尾村站路口附近候燈處，被往友愛方向751線輕鐵從後輕微碰撞。車長即時停車，並通知控制中心。兩列輕鐵之後駛至坑尾村站，救護員在場治理傷者，港鐵職員安排無受傷乘客轉乘其他輕鐵。受事件影響，兩出事線路方向一度停駛，服務約於6時58分回復正常。港鐵會調查事件，相關車長暫時停職受查。

田北辰促交代裝感應器時間表

香港鐵路職員工會副主席兼輕鐵車長譚建釗稱，據他了解，761P線輕鐵當時停在直路上，等候開車信號，751線輕鐵則轉彎匯合到直路。譚稱該處並非交通黑點，過往沒發生過輕鐵意外，懷疑因轉彎或光線問題影響視線，煞車不及釀禍。譚強調駕駛輕鐵除要留意信號及路面情况，煞車亦要比駕駛汽車預留更多時間。

實政圓桌立法會議員田北辰在facebook批評，輕鐵3個月內3次意外「超離晒大譜」，促港鐵交代輕鐵安裝多重感應器的時間表，要求特首成立鐵路拓展署監察港鐵。

相關字詞﹕撞車 輕鐵

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