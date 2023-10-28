同性伴侶替代框架緩生效 終院：雙方皆可申延長

促政府盡快行事 申延期須提信服理由

本案申請人為岑子杰，答辯人為律政司長。終院上月大比數裁定，現時沒替代框架讓同性伴侶關係獲法律承認，有違《香港人權法案》。 根據判辭，訴訟雙方早前提交相關濟助（relief）的書面陳辭，均認同終院命令須暫緩生效，但就暫緩期限有不同意見。

律政司主張政府應享有靈活酌情權，制定承認同性伴侶關係和權益方案；申請方認為，法庭命令無必要暫緩兩年生效，一年已夠。終院表示，政府應在實際可行的時間內履行法庭命令，法庭明白要訂立替代框架承認同性伴侶關係，須付出重大努力，一年期限不切實際。

政府稱社會無共識 申請方：調查指支持趨增

判辭透露，雙方均認為法庭應給予他們申請延長期限之權利，但雙方論據不同。申請方力陳，若政府無法在限期內遵從法庭命令，才可申請延期，以省卻訟費和避免衍生新的司法覆核。申請方引述一間大學問卷調查稱，愈來愈多人支持承認同性伴侶關係，估計立法會對相關政策阻力不大。

律政司一方要求法庭頒令，如有需要可申請延長期限，稱社會尚未就同性伴侶關係取得共識，政府需時制定合法框架和考慮市民意見。律政司提及，立法過程取決於立法會而非政府，需時可能比預期長；假設政府保留延期的權利，可在保障同性伴侶和制定合憲框架間取得平衡。

終院考慮後裁定，雙方若有需要可申請延長兩年期限，促請政府在切實可行情况下制定替代框架。除非終院另有指示，否則雙方的延期申請可透過書面形式處理。

翻查資料，終院命令暫緩至2025年9月生效，判決意味任何一方申請延期而獲法庭批准，同性伴侶關係立法的日程將急需延後，需時多久是未知之數。

【案件編號：FACV14/22】