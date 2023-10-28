食環三巡查 逐字逐句看宣傳品 台灣高教展禁現「僑生」「大陸」

【明報專訊】睽違4年的「台灣高等教育展2023」昨日起一連兩天在九龍灣國際展貿中心舉行，有40間台灣大專院校赴港參展招生，展覽前11間台方的「國立」背景大學退出。昨日展場內不少展版或宣傳品內容被白紙遮蓋或塗黑，包括主辦單位台灣「海外聯合招生委員會」的名銜。多間參展大學稱，港府最少三度派員巡查，要求刪去宣傳品中「中華民國」、「教育部」、「蔡英文」及「僑生」等字眼。食環署昨確認曾到場視察。
「教育部」「蔡英文」「中華民國」字眼須刪
「台灣高等教育展2023」在新冠疫情後首次復辦實體展，參展台校大減約四成至40間。約10間參展學校向本報確認，食環署人員前晚及昨晨分別到場巡查3次，逐字逐句檢查展版及宣傳品，禁止展示「總統府」、「民國X年」、「外籍生」以至「大陸」等字眼，連外籍生報讀途徑、「全國」排名等資訊亦須刪去。
場內張貼告示，提醒在場人員務必遵守香港法律，「不得展示及派發任何不利國家安全的展品或宣傳品」。
港府：涉台活動須按憲法一中
食環署回覆稱，相關教育展屬《公眾娛樂場所條例》下娛樂活動，須申請臨時公眾娛樂場所牌照；而署方派員到場視察，為確認申請人有遵守相關條件，之後發出牌照。本報另向保安局及教育局查詢禁用字眼原因，特區政府發言人統一回覆稱不評論個別個案，但任何涉及台灣活動皆須按《憲法》、《基本法》及一個中國原則處理。
採簡體單張院校：免麻煩
台北醫學大學、高雄醫學大學等數間院校其後決定不派紙本宣傳品，只着學生掃描二維碼查看網上資訊，有職員解釋「為免麻煩，也避免風險」。
首次赴港宣傳的敏實科技大學選擇發放用於內地的簡體版單張，塗黑「國際」二字，該校國際暨兩岸事務處長楊秋蘭解釋，赴港前已得悉「會有審核文宣的動作」，為免製造麻煩、困擾，決定派發已經內地審核的簡體單張。
台灣《旺報》日前引述消息報道，香港官方要求台灣公立大學禁用「國立」頭銜參展。香港教育局回覆「沒有參與有關活動的籌辦工作，也沒有聯絡相關機構」；台灣教育部日前回覆本報查詢，考量香港局勢，建議「國立」大學「不參加為宜」。原本參展的公立學校中，只有校名不含「國立」的台北市立大學到場。