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港聞

港聞二

師生戀 教唆誣陷祖母迫賣淫 44歲前教學助理控十宗罪

【明報專訊】44歲男子辭任女校教學助理後，與一名16歲女學生發展戀情，涉嫌教唆女方以誣告及下藥等方式陷害親人，以避免女方家人再阻撓兩人發展關係。他昨在區院否認串謀施用有害物品、妨礙司法公正等共10罪。開案陳辭披露兩人關係被揭發後，被告向事主提出爭奪她監護權的計劃，欲將女方全家送進監獄，包括教唆事主誣陷繼父非禮她及祖母迫她賣淫。案件下周一（30日）續審。

16歲女生繼父意外碰胸

受被告指示誣衊非禮

被告孟世鴻（報稱補習老師）被控3項遊蕩、2項非禮、2項妨礙司法公正，以及各一項不誠實獲益而取用電腦、非法禁錮、串謀施用有害物品罪。

控方開案陳辭指被告2018學年曾任一所女校的教學助理，工作不足3個月便因行為不當，自行辭職。2021年，被告在校外搭訕就讀中三的Z，被告開始為Z免費授課，其間兩度非禮Z。同一期間被告亦搭訕該校女生X，但把X嚇壞。由於被告對Z的關心，使Z漸愛上被告，兩人遂發生關係，發展成為情侶。

翌年2月8日，Z到被告家過夜，家人不知其行蹤，報警求助。最後警方找到Z，繼而揭發兩人戀情。家人對Z嚴密監控，阻止兩人會面。校方得知師生戀後，又知X遇滋擾，亦向警方求助。

同年2月某天，被告與Z談到女方有沒有與他人親熱，Z提到一次繼父為免她被車撞，拉她手及意外碰到其胸部，被告聽後大怒，指除他以外誰也不能觸碰Z。其後被告展開爭奪Z監護權的計劃，先教唆Z將意外說成繼父非禮，被告陪Z往警署途中，要求Z不斷複述他教她說的「故事」。

當警方立案調查後，被告要求Z指控更多家人，如祖母捉她賣淫、母親傷害她。隨着警方調查，被告要求將兩人WhatsApp對話刪除，及把家中安眠藥扔掉，因被告曾指示Z向生父下安眠藥，以溜出家門跟他私會。同年3月，警方以遊蕩罪拘捕被告，在他家中電腦搜出其非法收藏該校的學生照片及資料。

【案件編號：DCCC877/22】

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