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港聞

港聞二

涉「撻朵」阻鎖車再拘7人 蕭澤頤帶隊掃場反黑

【明報專訊】數名自稱來自「新義安」的男子本周三（25日）凌晨懷疑「撻朵」及襲擊3名男保安，企圖阻止保安員鎖車。警方前日拘捕5人後，昨再拘捕7人，涉嫌「以三合會社團成員身分行事」、「串謀傷人」、「襲擊致造成實際身體傷害」、「普通襲擊」及「協助罪犯」。據了解，被捕人包括屯門新義安頭目「跛榮」及其手下，部分人涉嫌有份施襲。

此外，警務處長蕭澤頤前晚帶隊展開一連4日的反黑社會行動。

被捕者包括新義安頭目

事發於本周三凌晨時分，屯門山景邨3名保安員在屋邨範圍內發現4輛私家車違泊，打算鎖車，車主及司機一行5人不滿，其中3人涉嫌對3名保安員施襲，包括拳打腳踢，過程中更大聲稱「當我新義安流㗎」。3名保安員其後送往屯門醫院治理，身體多處擦傷及損傷，經治理後已出院。

蕭：保安警察合作伙伴 不容受襲

警方調查後，周三至昨日在屯門及落馬洲展開行動，至今共拘捕12名本地男子，年齡介乎26至63歲，部分人有黑社會背景。行動中，警員檢獲一輛懷疑與案有關的私家車及一些手提電話，所有被捕男子扣留調查。警方行動繼續，不排除會有更多人被捕。

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德呼籲，任何人如目睹案件發生經過，或有任何資料提供，致電3661 3386與調查人員聯絡。

另外，警方前日起展開一連4日高調打擊三合會行動，包括查牌、拘捕、打擊三合會收入來源等。蕭澤頤前晚帶隊到屯門一帶桌球室、遊戲機中心、酒吧等查牌，其後警員於桌球室帶走一名男子，涉嫌欠交罰款。蕭澤頤強調，所有保安員都是警方的緊密合作伙伴，絕不容許任何人對他們施以違法或暴力行為。

相關字詞﹕新義安 保安

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