目擊者指握頸折翼 七旬婦涉虐鴿被捕

網民稱野鴿死狀恐怖

網民簡先生前日在facebook群組「西環變幻時」上載片段，顯示海濱長廊有大批野鴿，一名紅衣女子先捉起兩隻鴿子，並單手捉住鴿頸，野鴿拍翼掙扎不果，女子再捉第三隻，及後有男子走近指摘她，片段至此結束。簡先生又在帖文指該女子弄斷野鴿翅膀，另有網民留言指跑步經過該處發現野鴿屍體，死狀恐怖，附近有羽毛。

簡先生向本報表示，女子最初用糧餵鴿，吸引大批野鴿飛至，及後徒手捉鴿，「一嘢整傷佢，手上又揸住幾隻」，簡先生上前勸止後，女子放下野鴿離開，惟野鴿已受傷。

警方西區警區刑事部高級督察徐蔚瑩表示，留意到網上片段，並主動聯絡上前制止的市民，經翻查閉路電視後，西區警區動物專隊及特遣隊昨早拘捕一名74歲退休女子，涉嫌殘酷對待動物。被捕女子被警方扣查，正調查其動機。徐表示，殘酷對待動物屬嚴重罪行，最高可罰款20萬元及監禁3年。

救雀組織：

斷翅如斷臂 無異等死

facebook專頁「香港救援鳩鴿及雀鳥」管理員Cecilia表示，如野鴿翅膀受傷甚至被折斷，如同人被「啪斷手」，不能再飛行，易被人捉走，或被貓狗傷害，「可以話係等死」，建議市民如見有人懷疑虐鴿，可拍攝情况並報警。她說近年接獲的虐鴿案增加，該專頁統計將軍澳、坑口一帶年內已有9宗，相信仍有人認為雀鳥滋擾，或誤解會傳播疾病，但不代表可以傷害鳥類，又指「數量多亦唔係佢哋錯」，漁護署已展開避孕試驗計劃，以減少滋擾，期望法庭判處阻嚇刑罰，以免同類事件重現。