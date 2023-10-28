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港聞

港聞二

白衣人案證供獲接納 辯：控方應傳召冼卓嵐

【明報專訊】林卓廷一方要求控方傳召原為控方證人、當日陪同林到元朗站的助手冼卓嵐。辯方力陳控方有責任應辯方要求，傳召冼以控方證人身分作供，又透露冼曾在7．21白衣人案以控方證人身分作供；控方質疑冼證供「不可依賴」，原因包括他是林的助手。法官聽罷陳辭，待下周一決定。

稱四度促確認證人名單 月初才除名

辯方大律師黃錦娟陳辭稱，控方本月4日才於證人列表刪去冼卓嵐，此前辯方一直要求傳召，而冼是控方證物、林卓廷facebook直播片的拍攝者，與案有關；辯方另透露冼曾在7．21白衣人案以控方證人身分作供，證供獲法庭接納，法官陳廣池隨即說「咁就昭然若揭啦」；辯方表示無意揣測控方想法，即使冼供辭與控方案情不合，亦不能免卻控方責任。

辯方強調2020年3月底被告遭檢控時，冼已在控方證人列表，辯方今年8月去信控方表明須傳召冼盤問，其後辯方再四度去信控方要求確認證人名單，控方至本月初才在列表刪去冼。辯方質疑若控方只需刪去證人名字便可免責，責任形同虛設。

陳官多次詢問辯方為何四度去信控方僅要求對方提供最終名單而不再強調傳召冼，辯方解釋因8月去信控方已表明立場，其後控方一直沒更新列表，冼仍在表上；陳官反駁「唔等於你唔可以『譖啲』㗎嘛」，「如果你係緊張重視嘅話，咁你（9月）12日又唔出聲？」辯方重申控方須應要求傳召冼。其餘6名被告的代表律師原本沒申請傳召冼為控方證人，但在雙方完成陳辭後，代表被告楊朗的大律師曾敏怡代表其餘辯方律師稱會「支持第一被告（林卓廷）嘅申請」。

（反修例風暴）

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