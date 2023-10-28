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港聞

港聞二

稱吹雞犯法有匯報上級 警長：黑衣人唔嚟咪冇事 指雙方均有組織 沒料情况如此嚴重

【明報專訊】2019年7月21日前立法會議員林卓廷與另外6人涉於港鐵元朗站參與暴動，昨於區院第9天審訊。時任元朗警民關係組警長日前作供稱7．21前已知悉鄉村有人「吹大雞」，他昨日繼續接受盤問時補充，「吹大雞」即村民號召保衛家園，原則上違法，而「黑衣人」、「白衣人」均有組織到元朗。他又稱沒料到7．21的情况會如此嚴重，「啲黑衣人唔落嚟咪冇事囉」，故當時沒有記錄相關情報。審訊下周一（30日）續。

被質疑開會認識黃四川 稱「無印象」

現為廈村鄉村長的退休警長7520周四（26日）供稱，2019年7月19日已知元朗鄉事委員會「吹大雞」。他昨接受代表被告林卓廷的大律師黃錦娟盤問時補充，當時得悉有「黑衣人」組織入元朗，同時有「我哋鄉村嘅人，俗稱白衣人」保衛家園。黃錦娟續問警長是否認識鄧英斌、「飛天南」及黃四川，他一概稱不認識，僅在7．21當晚收到電話稱「飛天南死咗」。辯方又指警長在2018年5月26日出席立法會議員何君堯的辦事處開幕禮時，應見過黃四川，警長回答「無印象」。

翻查資料，上述3人均是被捕的白衣人，鄧英斌和「飛天南」最終被裁定暴動罪名成立。

指居民衛家園 部分穿白衣拿藤條

代表被告陳永晞的資深大律師潘熙問道，「吹大雞」是否隱含可能有罪案發生的意思，法官陳廣池隨即指出「吹大雞其實原則上都已經可以係犯法，唔係隱含」，警長表示同意。他亦同意辯方稱，因「吹大雞」違法，故他立即向上級匯報，「有人準備犯法，自然向上司報告」。

辯方續問警長，為什麼未有即時記錄收到的情報，警長回答當時「唔知道21號會發生一個咁嚴重嘅事件，如果佢哋唔落嚟就冇事」。警長其後在控方覆問時補充，他的意思是「如果黑衣人唔落嚟咪冇事囉」。

辯方亦讀出警長錄取的供辭，憶述在7月21日晚9時許，陸續收到區議員及社區人士的電話，反映元朗雞地一帶，「有很多元朗居民聚集及抗拒黑衣人在元朗生事破壞」。警長在辯方盤問下確認，「黑衣人」是指當日在其他地區遊行、晚上到元朗的人，而部分想「保衛家園」的元朗居民，響應上述的「吹大雞」，穿白衣、部分持藤條，襲擊他們視為走來破壞的「黑衣人」。

認無目睹同袍到場 信「忙碌處理」打鬥

代表被告庾家豪的大律師李百秋提問則針對警長在當晚9時許接獲元朗區議員黃偉賢反映雞地有打鬥後，回答警方正在處理事件。警長在庭上確認他沒有目睹警方到場，但以警方一般的工作，若有打鬥發生，「警方應該喺嗰度處理緊」，故他相信警方在現場「好忙碌咁處理緊」，他通知上級時對方亦表示知悉事件。

警長作供完畢，審訊下周一續，將傳召當晚曾到元朗站的乘客，以及匿名證人A女士。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）

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